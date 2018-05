Fodboldklubben AaB havde i det første kvartal af året et underskud på 6,5 millioner kroner.

Aalborg. Den nordjyske fodboldklub AaB præsenterede onsdag et forventet underskud for årets første kvartal.

I en meddelelse til Fondsbørsen lyder det, at Aalborg Boldspilklub A/S har realiseret et underskud på 6,5 millioner kroner, hvilket svarer til forventningerne.

Derfor fastholder AaB forventningerne om et underskud på 18-28 millioner kroner for 2018.

- AaB har en overordnet økonomisk grundmålsætning om et 0-resultat med en top 6-placering, uden transfer- eller europæiske indtægter.

- Som følge af realiserede spillersalg i 2016 og 2017 har AaB indgået yderligere forpligtelser for i alt 10-15 millioner kroner i årene 2019 og 2020.

- Der må således samlet forventes underskud i samme niveau disse år, såfremt der ikke realiseres transferindtægter eller europæisk turneringsdeltagelse, forklarer pressemeddelelsen.

Ifølge sportsdirektør Allan Gaarde er resultatet naturligt, selv om man stræber efter at undgå røde tal på bundlinjen.

- Isoleret set er et underskud aldrig tilfredsstillende, men på baggrund af vores indtjening i 2016 og 2017 har vi foretaget såvel sportslige som strategiske investeringer, der skal være med til både at løfte og udvikle os som klub, siger Gaarde.

Klubbens egenkapital lyder ved udgangen af sidste kvartal på 105,9 millioner kroner. De finansielle aktiver og den likvide beholdning udgør 53 millioner kroner.

Ligeledes onsdag meddeler AaB, at klubben forlænger med hovedsponsor Spar Nord frem til 2022.

Fra sommeren 2019 vil det dog være i en neddroslet form, hvilket åbner op for, at AaB vil tilføje flere hovedsponsorer.

