AaB og Sønderjyske har budgetter til at rykke op i Superligaen, og de fører også 1. division suverænt, før de lørdag indleder foråret med et topbrag.

Danmarks næstbedste fodboldrække har i denne weekend forårspremiere med et regulært topbrag mellem Sønderjyske og AaB på Aalborg Stadion.

De to klubber har henholdsvis 11 og 10 point ned til de nærmeste oprykningskandidater før de sidste 14 spillerunder.

Sønderjyske tilbringer sin anden sæson i træk i den næstbedste række. Og det er én for meget i forhold til klubbens ambitionsniveau.

- Sidste år fik vi en lærestreg, da vi blev slået af Hvidovre, der fik tingene til at lykkes bedre end os.

- Vi havde håbet og troet på at rykke op, og vores budget forpligtede vel også til det, siger sportschef Casper Daather med hentydning til, at klubben sidste forår blev slået på målstregen af Hvidovre.

Trods det store forspring i rækken er udgangspunktet det samme som før sæsonen.

- Oprykning er det altoverskyggende mål, og intet andet tæller, men vi har ikke solgt noget skind.

- Vi har fødderne solidt plantet i den sønderjyske muld og arbejder endnu hårdere og grundigere før de sidste 14 kampe, siger Casper Daather og tilføjer, at klubben i preseason både har været ti dage i Spanien og ti dage i Portugal på træningslejr.

Han minder om, at Sønderjyske altså lukkede efteråret med et nederlag hjemme til Hillerød og lægger ud med et svært program i foråret mod AaB, Vendsyssel og Horsens.

I Sønderjyske er man dog bevidst om, at klubben i forhold til budget bør rykke op.

- Rammerne i Sønderjyske minder om superliga-setup, men på lønninger og den økonomiske del er vi nødt til at være ansvarlige.

- Men vi ved godt, at vi har et af de højeste budgetter i ligaen, og at det forpligter os til at spille med om oprykning. Det er kun AaB, der puster markant flere penge ind i deres budget, lyder det fra sportschefen.

Og så er vi fremme ved den anden oprykningsfavorit, AaB, der i sidste sæson rykkede overraskende ud af Superligaen.

Få dage før nedrykningen kom tyske Ole Jan Kappmeier ind som sportsdirektør.

- Vi rykkede ned på min tredje dag i jobbet og har siden gjort en del og ændret omkring spillere og stab, siger Ole Jan Kappmeier.

- Jeg kom ikke ind og sagde, "nu gør vi det på min måde med mine idéer og koncept". Der var dygtige folk at sparre med og lytte til, og sammen har vi bygget tingene langsomt op, men der var allerede noget at bygge på.

AaB har i de første 18 runder blot tabt én gang, og holdet har på andenpladsen ti point ned til nummer tre, Hobro.

Alligevel er AaB i perioder blevet kritiseret for ikke at spille godt nok. Det er der en forklaring på ifølge sportsdirektøren.

- Vi har udviklet en ny stil, og det gør man ikke over natten. Men nu har vi haft en lang opstartsperiode, hvor vi har kunnet arbejde hårdt og grundigt på tingene. I sommer skulle vi hurtigt i gang igen efter en kort pause.

- Vi bruger hver dag på at gøre både spillerne og trænerne bedre. Det er hårdt arbejde. Vi rykker ikke op ved at snakke om det, pointerer Kappmeier.

Lørdagens topkamp har kickoff klokken 13.

Fredag blev der taget hul på rækken med tre kampe.

/ritzau/