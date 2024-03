Debutanten Mathias Jørgensen scorede for AaB, der spillede uafgjort hjemme mod Sønderjyske i 1. division.

AaB havde længe et godt greb om førstepladsen i den næstbedste danske fodboldrække, men smed en 2-0-føring og spillede 2-2 mod Sønderjyske. Dermed forduftede førstepladsen for nordjyderne.

Med det uafgjorte resultat bevarede Sønderjyske duksepladsen med et point ned til AaB på andenpladsen.

Det ligner dermed stadig et parløb mellem de to mandskaber om de to øverste pladser, der giver oprykning til Superligaen. Nummer tre i rækken er Vendsyssel FF med ti point op til AaB.

AaB vil se tilbage på lørdagens topkamp med en bitter smag i munden efter at have formøblet en sikker føring på to mål i anden halvleg.

Sønderjyske fik en skidt start på opgøret, da holdet mistede bolden på egen banehalvdel. Det blev straffet af AaB efter fire minutter.

Angriberen Mathias Jørgensen, som fik sin debut for AaB efter skiftet fra Esbjerg, scorede til 1-0 med et fladt spark ude i siden af målet.

Fem minutter inde i anden halvleg var Sønderjyske igen i gavehumør i egen forsvarszone.

AaB-kantspilleren Jubril Adedeji opsnappede en løs bold, driblede hele vejen ind i det lille felt og fandt holdkammeraten Melker Widell, der bare skulle sætte foden på bolden for at score i tomt net.

Sønderjyske reducerede blot syv minutter senere til 1-2 ved Kristall Ingason, der udnyttede et glimrende indlæg fra Andreas Oggesen.

Udeholdet lugtede nu point og leverede et comeback med endnu en scoring efter 78 minutter.

Denne gang var det Sønderjyske-angriberen Peter Christiansen, der stod placeret det helt rigtige sted, da bolden blev forlænget helt over i den bageste del af feltet.

AaB forsøgte at etablere noget brugbart i det sidste kvarters tid, men det lykkedes ikke hjemmeholdet at score yderligere foran de over 7000 tilskuere.

/ritzau/