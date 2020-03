Superligaklubberne AGF og AaB sender medarbejderne hjem med fuld løn på grund af coronakrisen.

- AaB A/S har i dag besluttet at sende hovedparten af sine ansatte hjem.

- AGF A/S lukker nu yderligere ned og hjemsender tæt på halvdelen af arbejdsstyrken.

Sådan lyder det i pressemeddelelser fredag.

Dermed følger de to jyske traditionsklubber i hælene på FC Nordsjælland, der tidligere på ugen sendte næsten alle ansatte hjem.

Budskabet fra både AaB og AGF er, at medarbejderne sendes hjem og ikke skal arbejde, og at medarbejderne får fuld løn med støtte fra regeringens trepartsaftale.

- Alle medarbejdere vil i perioden, med støtte fra regeringens trepartsordning, få udbetalt fuld løn og kan returnere til deres stilling, når AaB kalder dem tilbage på arbejde, fordi situationen omkring coronavirus har ændret sig til det bedre, skriver AaB.

Spillerne er ikke omfattet af ordningen, men i Aalborg er størstedelen af trænerstaben samt de fleste administrative medarbejdere sendt hjem.

- Vi er opmærksomme på, at alle i øjeblikket er ramt af situationen, og vi har taget dette skridt for at sikre, at vi også kan tilbyde job til alle, når tilstanden om forhåbentlig ikke så mange uger begynder at nærme sig et normalt leje, siger direktør Thomas Bælum.

I AGF er tonen den samme. Klubben sender næsten halvdelen af de 140 fastansatte medarbejdere hjem, efter at Superligaen forleden blev suspenderet på ubestemt tid.

I AGF er størstedelen af trænerstaben stadig på arbejde. Om hjemsendelserne generelt siger direktør Jacob Nielsen.

- Indtil nu har vores medarbejdere arbejdet hjemme, men nu er der efterhånden så store begrænsninger i dagligdagen, at vi søger den nye ordning, som støtter dansk erhvervsliv i denne ekstraordinære situation.

- Det betyder, at en stor del af vores ansatte nu får helt fri og skal blive hjemme. Men de beholder deres løn, og vi kan så garantere, at der er en arbejdsplads på den anden side af denne krise.

Også de hjemsendte medarbejdere i FC Nordsjælland er blevet bedt om at indstille alt arbejde og blive hjemme, indtil situationen er ændret.

/ritzau/