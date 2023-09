Allan Sousa kan inden længe være fortid i 1. divisionsklubben AaB.

Jesper Dalum, der er midlertidig administrerende direktør i klubben, skriver søndag i en fondsbørsmeddelelse, at man forventer et salg af offensivspilleren.

'Aalborg Boldspilklub A/S har opnået enighed med en udenlandsk klub om et salg af spilleren Allan Sousa,' skriver klubben.

'I forbindelse med at AaB i fondsbørsmeddelelse 2023/24 oplyste, at realitetsforhandlinger om et salg af Allan Sousa var indledt, meddelte AaB, at et eventuelt salg af Allan Sousa forventedes at påvirke forventningerne for 2023 fra et resultat i niveauet minus 35-45 mio. kr. til et resultat i niveauet minus 25-35 mio. kr. Dette fastholdes.'

Derudover oplyser Jesper Dalum i fondsbørsmeddelelsen, at forventningerne til indeværende sæson fortsat er en placering i toppen af landets næstbedste række.

'Det er AaB’s ambition hurtigst muligt at vende tilbage til 3F Superligaen,' lyder ambitionen.

26-årige Sousa skiftede fra Vejle til AaB i sommeren 2022 på en fri transfer.

Den brasilianske offensivspiller nåede at spille 40 kampe for den nordjyske klub, hvor det blev til 14 mål og 10 assists.