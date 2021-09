Søndagens intense fight mellem Viborg og AaB så længe ud til at blive en pointdeler - med dødboldene i hovedrollen.

Men indskiftede Kasper Kusk ville det anderledes for aalborgenserne.

Indtil indskiftningen af den lille tekniker havde tilskuerne ellers kun fået mål scoret på hjørnespark. Iver Fossum lagde to gange op til Pedro Ferreira, mens Mads Lauritsen og Sebastian Grønning stod for hjemmeholdets hjørnesparkskasser.

Viborg bragte sig foran efter ti minutter, men AaB fik udlignet et minut før pausen og kom otte minutter inde i anden halvleg på sejrskurs med scoringen til 1-2.

Med seks minutter tilbage af opgøret førte AaB fortsat 1-2, så det var egentlig Magnus Christensen, der som AaBs tredje og sidste udskifter, var på vej på banen for at forsvare føringen hjem.

Men da Sebastian Grønning kort inden Magnus Christensens entre scorede, blev vejen i stedet banet for at sætte Kasper Kusk i aktion og jagte en ny fyring. En mission, der lykkedes.

»Det er fantastisk, at man kan gå fra nærmest ikke at skulle ind, og så til at blive matchvinder,« sagde den målfarlige tekniker med et smil efter kampen til B.T. om sin afgørende scoring til 2-3 fire minutter før tid.

Direkte adspurgt, om den afgørende scoring er et signal til cheftræner Marti Cifuentes om at vælge ham fra start næste gang, svarer han:

»Man kan da håbe, han kigger min vej. Men jeg er bare glad for, at jeg kan hjælpe holdet på vej.«

Selvom Pedro Ferreira højest udsædvanligt lavede hele to kasser for AaB, så endte Kasper Kusk altså som dagens mand i skysovs, da han sikrede AaB de tre point og en sejr på 2-3.

AaB er nu for første gang siden foråret 2018 ubesejret seks kampe i træk. I skrivende stund indtager aalborggenserne tredjepladsen i Superligaen.

Næste kamp er hjemme mod OB på fredag.