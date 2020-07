På grund af tidspres bliver AaB blot i stand til at tage imod 280 tilskuere til søndagens kamp mod Brøndby.

Der vil ikke blive åbnet op for flere tilskuere på tribunerne, når AaB søndag tager imod Brøndby i Superligaen.

Der er ellers åbnet op for denne mulighed, men af tidsmæssige og praktiske hensyn bliver det ikke muligt allerede i denne weekend. Det oplyser AaB på sin hjemmeside.

Ifølge klubben skal beslutningen findes i de omfangsrige krav, der stilles fra Rigspolitiet og Sundhedsmyndighederne for at kunne få godkendelse til en udvidelse af kapaciteten.

- Helt konkret er vi oppe mod en meget stram tidsplan, der indebærer at en lang række dokumentationskrav og praktiske forhold skal på plads og afklares, for at vi fredag kan få den nødvendige tilladelse fra myndighederne til at lukke flere personer ind, men vi håber og tror på, at det vil kunne lade sig gøre til næste torsdags hjemmekamp mod AGF, siger direktør Thomas Bælum.

Dermed vil det samlede tilskuerantal til søndagens kamp forblive på 280 personer som ved de tre foregående hjemmekampe.

AaB-fans gjorde sig uheldigt bemærket til pokalfinalen onsdag, da en gruppe af dem ikke overholdt kravet om at holde afstand til hinanden. Og derfor måtte finalen afbrydes i næsten et kvarter.

AaB melder dog ikke om nogen sammenhæng mellem den episode og beslutningen om kun at lukke 280 tilskuere ind.

Heller ikke i Esbjerg når man at blive klar til at huse flere tilskuere til fredagens kamp mod Horsens.

Det ikke er muligt at klargøre den sikkerhedsmæssige praktik omkring kampen med så kort varsel. Det siger Esbjerg-direktør Brian Knudsen.

- Vi er glade for, at der nu bliver åbnet mere op, men vi kan desværre ikke imødekomme de sikkerhedsmæssige retningslinjer og nå at udarbejde sikkerheds- og beredskabsplaner med så kort varsel, da vi også har afholdt pokalfinalen siden regeringens melding.

- Derfor bliver sæsonens sidste hjemmekamp i morgen aften desværre med maksimalt 500 mennesker på stadion. Vi ser i stedet frem til, at vi til næste sæson forhåbentligt kan byde flere velkommen på Blue Water Arena, siger Brian Knudsen.

