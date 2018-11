Thomas Augustinussen vil satse på en karriere i erhvervslivet og stopper derfor som assistent i AaB.

Klublegenden Thomas Augustinussen er fortid i AaB, når 2018 bliver til 2019.

Den tidligere superligaprofil, der en overgang også var inde over landsholdet, stopper nemlig som andenassistenttræner i klubben.

I stedet vil han satse på en karriere i erhvervslivet, skriver AaB på sin hjemmeside fredag.

37-årige Augustinussen stoppede sin aktive karriere i sommeren 2016. Siden har han været en del af AaB's trænerstab med først Lars Søndergaard og siden Morten Wieghorst som cheftræner.

Sportsdirektør Allan Gaarde ærgrer sig over Augustinussens afgang.

- Thomas Augustinussen er en legende i AaB, og vi er kede af, at han nu har valgt at forlade os.

- Både på og uden for banen har Augo bidraget enormt til vores kultur, og konkret har han jo i indeværende efterår om nogen været manden bag vores positive statistik i Superligaen på standardsituationer.

- Af flere årsager begræder vi derfor også Thomas afgang, men samtidig har vi også forståelse for, at han nu ønsker at prøve sig af i erhvervslivet, hvor en helt ny hverdag og weekend venter, og vi ønsker Augo alt det bedste fremover, siger Allan Gaarde til AaB's hjemmeside.

I AaB blev det til 420 kampe. Det er fjerdeflest i klubbens historie. Undervejs scorede han 45 mål og vandt to mesterskaber samt en pokaltitel med klubben.

Augustinussen har desuden spillet to kampe for A-landsholdet.

- AaB har været en del af mit liv, siden jeg var 13 år, og derfor har det også været en stor beslutning for mig at forlade klubben, siger Thomas Augustinussen.

- Jeg er stolt af at have været med til at sætte et aftryk i AaBs historie, men samtidig har jeg i et stykke tid overvejet, om tiden var kommet til at prøve noget andet, konstaterer Thomas Augustinussen.

/ritzau/