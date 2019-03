AaB bærer selv skylden for, at holdet ikke nåede top-6, mener AaB-kantspiller Frederik Børsting.

AaB vandt søndag 3-1 over AGF i Aalborg i Superligaens 26. spillerunde, men en stor fejl i en anden kamp betød, at AaB ikke fik en plads i top-6.

AaB havde brug for, at Esbjerg ikke vandt over Vejle, men i tillægstiden lagde Vejle-målmand Thomas Hagelskjær bolden ned for fødderne af Joni Kauko, der scorede.

Målet sendte AaB ud af top-6, og ifølge AaB's kantspiller Frederik Børsting føles det endnu værre, at det skete efter et målmandsdrop i en anden kamp.

- Det gør det bare endnu mere ærgerligt, at det sker ved et målmandsdrop. Selv om vi slog AGF 3-1, står vi med en elendig følelse, siger han.

- Selv om det er frustrerende, er det ikke i dag, vi taber top-6, men i en af de 25 andre kampe, så i sidste ende er det vores egen skyld, siger Børsting.

Hvis AaB havde scoret ét mål mere i løbet af sæsonen, var holdet endt i top-6, og AaB havde også chancer til at score det ekstra mål mod AGF.

- Det gør nas i dag, at vi mangler et mål, men jeg kunne også godt finde det mål, vi mangler, i de foregående 25 kampe, siger AaB's cheftræner, Jacob Friis.

At AaB ikke nåede klubbens målsætning om top-6 skyldes blandt andet holdets presspil og den manglende evne til at lave omstillinger, mener træneren.

- Havde vi været bedre i vores pres og til at slå nogle omstillinger, der gør ondt på modstanderen, havde det også mundet ud i flere point, siger han.

/ritzau/