AaB vil i en kapitaludvidelse hente over 50 millioner kroner for at styrke målet om at blive en topklub.

AaB vil i en kapitaludvidelse i oktober hente over 50 millioner kroner for at styrke målsætningen om blive en permanent topklub.

20,4 millioner er på nuværende tidspunkt sikret via forhåndstilsagn fra AaB's investorgruppe, oplyser superligaklubben tirsdag på sin hjemmeside.

I december 2019 blev det vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, at AaB skulle forsøge at udvide aktiekapitalen.

Ved offentliggørelsen af prospektet oplyste AaB, at man vil nå målet om at etablere klubben som et permanent top-4-hold i Superligaen fra 2022.

Lige nu hedder AaB's målsætning top-6.

Tirsdag oplyser AaB i prospektet for udvidelsen, at klubben vil hente op til 53,3 millioner kroner. De nye aktier kan tegnes frem til 9. oktober.

- Efter fradrag af forventede omkostninger afholdt i forbindelse med udbuddet forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på op til 52,3 millioner kroner, oplyser klubben.

Pengene skal blandt andet bruges til at styrke AaB's økonomi og forstærke superligatruppen, fortæller AaB-formand Torben Fristrup.

- Covid-19 har haft og har fortsat en negativ indvirkning på vores aktiviteter som fodboldklub, men vi har i AaB mærket stor opbakning fra vores mange partnere, og vores ambitioner er fremdeles intakte.

- Denne opbakning kommer også til udtryk med et forhåndstilsagn på over 20 millioner kroner fra vores loyale investorer.

- Og forhåbentlig vil endnu flere bidrage og støtte op om denne emission, så vi sammen kan stå stærkest muligt på den anden side, siger Torben Fristrup til klubbens hjemmeside.

AaB vil fortsat satse på at udvikle egne talenter, som skal være en nøglefaktor i klubbens strategi.

- Derfor vil vi i de kommende år intensivere og strukturere talentudviklingen yderligere, fastslår Torben Fristrup.

Tidligere i 2020 har AaB solgt Mikkel Kaufmann og Oliver Abildgaard, som begge var egenudviklede spillere.

AaB vil de kommende år investere yderligere i forholdene for såvel samarbejdspartnere som supportere på og omkring Aalborg Portland Park.

Siden 1995 har AaB vundet fire danske mesterskaber og deltaget i europæisk gruppespil både i Champions League og i Europa League.

/ritzau/