Menno van Dam skifter Brøndbys U19-hold ud med cheftrænerposten i AaB på en fireårig kontrakt.

Menno van Dam er ny cheftræner i AaB.

Det skriver klubben, som er rykket op i Superligaen, på sin hjemmeside mandag eftermiddag.

Den 40-årige hollænder kommer til AaB fra en rolle som cheftræner for Brøndbys U19-hold.

Han har skrevet en fireårig kontrakt med nordjyderne og tiltræder med det samme. Han står altså i spidsen for AaB i sæsonens sidste kamp - hjemme mod Vendsyssel på søndag.

- Vi har ikke uventet oplevet stor interesse for jobbet som cheftræner i AaB, og blandt mange attraktive kandidater er Menno van Dam vores foretrukne person, og derfor er vi glade for, at vi har kunnet blive enige med Brøndby IF om en aftale, siger AaB's sportsdirektør, Ole Jan Kappmeier.

Menno van Dam erstatter i AaB svenskeren Oscar Hiljemark, som klubben i midten af april solgte til svenske Elfsborg.

Forinden havde Hiljemark kørt AaB i stilling til en sikker oprykning. Sådan endte det også under vikaren Mathias Haugaasen, selv om der var en del bump på vejen.

AaB er dermed tilbage i Superligaen efter et års fravær.

Van Dam ser frem til at blive en del af fællesskabet i AaB og udvikle spillestilen.

- Vi skal sammen have et udtryk, hvor vi glæder os til hver kamp, og hvor folk ser frem til at komme på stadion og se os spille, fordi vi er et passioneret hold, der presser, underholder og angriber modstanderens straffesparksfelt uden selvfølgelig at være naive, siger han.

Egne talenter bliver en del af strategien.

- I første omgang skal vi arbejde på, at vi igen bliver en fast del af Superligaen, og det skal gerne ske via et stort bidrag fra AaB Akademiet, hvor vi vil have et fælles fokus på at udvikle spillere, der kan avancere til førsteholdet, siger van Dam.

Cheftrænerjobbet i AaB er van Dams første for et seniorhold. Han kom i 2022 til Brøndby som U17-træner og blev siden U19-træner.

Derudover har han erfaring som ungdomstræner i hjemlandets Heerenveen og Groningen.

