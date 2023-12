24-årige Daniel Ask kan fra årsskiftet kalde sig AaB-spiller og skal forstærke den nordjyske midtbane.

AaB har været på rov i Sverige for at forstærke sig på midtbanen.

Fra årsskiftet skifter 24-årige Daniel Ask til den nordjyske klub på en fri transfer.

Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

- Allerede i sommer var Daniel Ask på vores radar, og vi har fulgt ham tæt igennem hele efteråret, hvor han netop har sluttet en flot sæson, siger AaBs sportsdirektør, Jan Kappmeier.

- Som type begår Daniel Ask sig på den centrale midtbane, hvor han bidrager med spilintelligens og en pasningssikkerhed, der ofte går gennem linjerne fremad banen.

Den svenske midtbanespiller kommer til fra den næstbedste svenske række, Superettan, hvor han i den netop overståede sæson har spillet en nøglerolle på midtbanen for Västerås SK, der i sikker stil rykkede op i Allsvenskan.

Daniel Ask blev i oprykningssæsonen kåret til den bedste midtbanespiller i Superettan og fik spilletid i samtlige 30 opgør i sæsonen.

- At komme til AaB er for mig et karrieremæssigt skridt opad, fordi kvaliteten i dansk fodbold er højere end i Sverige, og jeg håber, at jeg kan være med til at hjælpe AaB med at vende tilbage til den bedste danske række, hvor klubben hører til, siger 24-årige Ask.

AaB har skrevet en kontrakt med Daniel Ask, der løber til sommeren 2027.

/ritzau/