AaB er efter sejr på 2-0 over FC København klar til pokalsemifinalen. Men selvom der først torsdag trækkes lod til disse, er man i den aalborgensiske klub i tankerne allerede et skridt videre.

»En pokalfinale mod AGF ville være rimelig sjovt,« sagde 19-årige Oliver Klitten, der scorede AaB's andet mål og som dermed for første gang i karrieren kom på scoringstavlen i en førsteholdskamp for den nordjyske fodboldklub.

Han var glad for både sin scoring og sejren over FCK.

»Det var en fed oplevelse på en aften, hvor vi havde modet til at udfordre FCK,« sagde Oliver Klitten.

AaB's Oliver Klitten har scoret til 2-0 i pokalkvartfinalen mod FC København. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's Oliver Klitten har scoret til 2-0 i pokalkvartfinalen mod FC København. Foto: Henning Bagger

Jævnaldrende Mathias Ross Jensen bragte AaB foran 1-0 umiddelbart før pausen på et hovedstød.

Og også for hans vedkommende var der tale om karrierens første førsteholdsscoring.

»Det er fantastisk, at vi sender FCK ud af pokalturneringen. De råder jo over et klassehold,« sagde Mathias Ross Jensen, der er ved at bide sig fast i AaB's startopstilling, hvor han også var at finde, da AaB i søndags i Superligaen tabte 2-3 til FC København.

»Det er selvfølgelig mit mål at blive stamspiller. Men jeg tager det uge efter uge og har ingen forventninger,« sagde Mathias Ross Jensen.

AaB's Mathias Ross Jensen scorer til 1-0 i pokalkvartfinalen mod FC København. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's Mathias Ross Jensen scorer til 1-0 i pokalkvartfinalen mod FC København. Foto: Henning Bagger

Humøret hos AaB's cheftræner Jacob Friis Hansen var naturligvis også i top efter kampen.

»Uanset hvem vi havde vundet over i en kvartfinale, er det dejligt at vi er videre. Men det gør da ikke følelsen dårligere, at det er et af Danmarks bedste hold, vi besejrer,« sagde Jacob Friis.

På spørgsmålet om, hvorvidt AaB i den resterende del af sæsonen nu satser på pokalsucces eller Superligaen, var han leveringsdygtig i dette svar:

»Vi vil gerne begge dele. Det vil da være fedt, hvis vi kan spille os i pokalfinalen. Men for holdet vil det også være udfordrende at kvalificere sig til Superligaens mesterskabsslutspil.«