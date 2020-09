AaB vil helst undgå at give mere end 50 procent af klubben væk til en kommende investor, siger formand.

AaB har fredag meddelt, at klubben har undersøgt en henvendelse fra en potentiel udenlandsk investor, men at forløbet nu er afsluttet, uden at klubben er gået videre med henvendelsen.

- Der kunne ikke findes fodslag. Vi kigger videre, men der er intet hastværk for os, siger bestyrelsesformand i AaB Torben Fristrup, som fortæller, at der ikke er nogen investorer i kikkerten lige nu.

Han er åben for alle potentielle henvendelser, men er dog betænkelig ved tanken om at afgive mere end halvdelen af klubben væk.

- Det vil vi da prøve at undgå, men jeg kan jo ikke vide det.

- Det kommer an på, hvad prisen er. Kommer der en investor med et himmelhøjt bud på AaB, så bliver det en beslutning som bestyrelsen og aktionærerne skal tage, siger formanden.

Han tilføjer, at en potentiel investor skal være enig i den målsætning, som klubben selv har.

- Man skal kunne købe ind på vores dna og strategi så at sige, siger Torben Fristrup.

Blandt andet har klubben et mål om, at den fra 2022 skal være et permanent top-4-hold i Danmark, og at udviklingen af egne talenter skal intensiveres.

AaB oplyser derudover, at den efter en ekstraordinær generalforsamling i december 2019 fik bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen.

Klubben planlægger derfor at gennemføre en aktieemission med fortegningsret for selskabets aktionærer i efteråret.

AaB spiller sin første superligakamp i den kommende sæson 13. september mod Sønderjyske

/ritzau/