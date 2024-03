Tre tyske influencere skal være med til at skabe opmærksomhed om AaB på det tyske marked.

Et samarbejde med tre tyske influencere skal være med til at udbrede kendskabet til AaB i Tyskland og dermed forbedre de kommercielle muligheder syd for grænsen.

Sådan lyder ræsonnementet hos klubbens midlertidige administrerende direktør, Jesper Dalum, dagen efter at det kom frem i tyske medier, at de tre influencere har engageret sig i AaB's medejer Sport Strategy Excellence 22 (SSE22) specifikt for at sætte fokus på den nordjyske fodboldhøjborg.

- Vi vil gerne bare have en mulighed for nogle positive effekter på det kommercielle område ved at øge opmærksomheden og kendskabsgraden til AaB i Tyskland - og i Danmark for den sags skyld, siger han.

Der er tale om Maximilian Stemmler, Anton Rinas og Sascha Hellinger, som går under kaldenavnene "Trymacs", "ViscaBarca" og "UnsympathicTV".

Ifølge Kicker har de tilsammen 6,92 millioner følgere og mere end to milliarder views på YouTube, ligesom de er til stede på andre sociale platforme som Instagram og Twitch.

De har det til fælles, at de på deres platforme fodrer deres følgere med indhold, der handler om fodbold - blandt andet stadionbesøg.

Det store spørgsmål er så, hvad AaB skal have ud af positive effekter på det kommercielle område i Tyskland? Om man for eksempel har en målsætning om at få tyske sponsorer, kan Jesper Dalum ikke svare entydigt på.

- Det er så nyt, det her. Vi håber, at det, de kan og gør, giver nogle positive effekter på AaB, uagtet om det er i Tyskland eller Danmark, siger Dalum, som altså kan se en fidus i at udbrede kendskabet til AaB i Tyskland.

- Det kommercielle marked er jo forholdsvis stort, kan man sige, siger han.

Jesper Dalum understreger desuden, at det ikke er AaB, der som sådan har opsøgt samarbejdet med de tyske influencere. Det er derimod den tyske medejergruppe, som har den tidligere fodboldstjerne Thomas Hitzlsperger i spidsen.

Måske derfor kan han heller ikke sige så meget andet om de praktiske forhold i samarbejdet, end at de tre influencere er til stede på Aalborg Stadion, når forårspremieren mod Sønderjyske løber af stablen lørdag.

- Nu er der et arrangement omkring den her kamp, hvor vi byder dem velkommen. De laver noget til deres kanaler, og så er det egentlig det.

- Vi håber, at det på sigt kan give os nogle positive ting i forhold til det kommercielle og til at øge kendskabet til AaB ved at vise Aalborg Stadion på deres kanaler, siger han.

Han mener, at de tre influencere med deres kendskab til mekanismerne på sociale platforme kan være med til at skubbe AaB lidt på vej.

- Jeg tror, vi kan drage nytte af deres kompetencer og de ting, de kan. Vi har måske også en mulighed for at lære lidt af dem, siger han.

Jesper Dalum peger på, at AaB fra 1. marts får en ny mand i direktørstolen, og at det blandt andet bliver hans opgave at sætte kursen for samarbejdet med de tre influencere.

Den nye mand i spidsen er Michael Tuxen Boll, som kommer fra en rolle som kommerciel chef i Viborg FF.

/ritzau/