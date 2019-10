Allan Gaarde er færdig i AaB.

Superliga-klubben stopper samarbejdet med sportsdirektøren med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser superligaklubben tirsdag.

»Allan Gaarde skal blandt andet huskes for sin medvirken til vores historiske The Double i 2014 med såvel et dansk mesterskab og en pokaltitel samt AaB’s største spillersalg nogensinde i form af Christian Bassogog i 2017, og vi har været glade for at have Allan som sportsdirektør,« siger klubbens bestyrelsesformand Torben Fristrup i en fondsbørsmeddelse:

»Efter drøftelser mellem bestyrelsen og direktionen omkring den fremtidige struktur i vores sportslige afdeling er vi imidlertid enige om, at revurdere vores sportslige setup. Bestyrelsen vil snarest sætte sig sammen og beslutte den fremtidige struktur.«

Klubben meddeler, at indtil videre deles Allan Gaardes hidtidige arbejdsopgaver mellem direktør Thomas Bælum og cheftræner Jacob Friis.

Selv siger den ny færdige sportsdirektør:

»Jeg har haft en fantastisk tid i AaB med mange unikke udfordringer og oplevelser, men tiden er kommet til at søge nye udfordringer, og jeg ønsker kun klubben alt det bedste fremover,« siger Allan Gaarde.

Han har været sportsdirektør i den nordjyske klub, hvor han også tidligere var spiller, siden sommeren 2013 og i den første sæson vandt AaB altså både mesterskabet og pokalturneringen.

I de godt seks år Allan Gaarde har været sportslige chef i Superliga-klubben har der været fire forskellige trænere, mens der foruden den gode 2014-sæson ikke har været den helt store vedvarende succes.

To ud af tre gange har AaB eksempelvis misset det nyindførte mesterskabsslutspil, hvor der er plads til de seks bedste hold i Superligaen.

I øjeblikket ligger holdet nummer otte efter 13 runder af den igangværende sæson.