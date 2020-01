Superligaklubben oplyser i en fondsbørsmeddelelse, at den er i forhandlinger med en anden klub om Abildgaard.

Superligaklubben AaB har indledt forhandlinger med en anden klub om salg af Oliver Abildgaard.

Det skriver klubben i en fondsbørsmeddelelse.

Derfor rejser 23-årige Abildgaard ikke med resten af holdet på træningslejr i Spanien torsdag formiddag.

Abildgaard er noteret for 91 officielle kampe for AaB, for hvem han har scoret fire mål. Danskeren er desuden noteret for 12 U21-landskampe med to mål til følge.

Midtbanespilleren kom til AaB som tiårig, og han har kontrakt med superligaklubben frem til sommeren 2022.

Klubben melder ikke noget om, hvilken anden klub den er i forhandlinger med, men henviser til, at yderligere informationer vil blive offentliggjort på fondsbørsen, når der enten er opnået en aftale, eller forhandlingerne er afbrudt.

