Der er sat gang i en proces i AaB, hvor klubbens ledelse vil vurdere mulige kandidater til cheftrænerjobbet.

Det er en trist dag i fodboldklubben AaB, som siger farvel til Jacob Friis som cheftræner grundet datterens sygdom.

I AaB har man i stedet midlertidigt forfremmet Peter Feher fra assistent- til cheftræner, mens Rasmus Würtz fortsætter i rollen som assistenttræner.

AaB-sportschef Inge André Olsen har fuld tillid til det nye trænerteam.

- Vi er i en god situation. Vi har nogle trænere, som vi har stor tro på, og som kan videreføre dette projekt.

- Vi vil parallelt se, hvilke muligheder som findes uden for AaB. Det skal vi have en god proces omkring, siger Inge André Olsen.

Peter Feher har tidligere været cheftræner i HIK og FC Helsingør.

Feher var i ni år ansat i FC Nordsjælland, hvor han blandt andet vandt guld med U19-holdet og var assistent for superligatræneren Kasper Hjulmand, der i dag er dansk landstræner.

- Feher er kompetent og har gode nok lederegenskaber til at tage det videre i de uger, som kommer. Så vi kan præstere og levere gode resultater i AaB, påpeger Inge André Olsen.

Det er ikke udelukket, at Feher kan blive en permanent løsning, men trænermarkedet skal først sonderes, og der er ikke sat tidshorisont på processen, fortæller sportschefen.

- Det er for tidligt at sige. Nu er fokus først på at give god og ærlig information til spillertruppen og staben. Og så vender vi tilbage med, hvordan det kommer til at se ud.

- Det er svært at sætte en tidshorisont på det. For det kan være, vi finder en træner, hvor vi er villige til at vente. Eller der kan være en, som er ledig og er klar til at gå ind. Så vi sætter ikke en deadline, siger han.

Jacob Friis' afgang skal lige fordøjes i AaB.

- Det var først i går (onsdag, red.), at Friis ønskede et møde, hvor han sagde, at han ønskede at fratræde.

- Det er en beslutning, som vi selvfølgelig støtter og respekterer 100 procent. Vi ved, at han står i en svær situation med familien og en datter, der er syg. Oveni det pres det er at være cheftræner.

- Det her var den bedste løsning. Man ved heller ikke, hvor lang tid det tager, forklarer Inge André Olsen.

Den afgående træner får nogle flotte ord med på vejen.

- Det er en mand, som har sat klubben først. Han har været her i mange år. Han har gjort alt for, at AaB skulle blive gode.

- Vi er gang med noget interessant med høj intensitet og presspil, som vi skal videreudvikle. Jacob har været en stor og vigtig del af det, og det skal vi tage med os videre, siger nordmanden.

Friis nåede siden november 2018 at stå i spidsen for AaB i 65 betydende kampe. Ifølge hjemmesiden superstats.dk er det i 58 ligakampe blevet til et pointgennemsnit på 1,36.

I denne sæson har AaB hentet otte point i de første seks superligakampe og er placeret som nummer syv. Søndag tager AaB imod Brøndby i ligaen.

/ritzau/