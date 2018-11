AaB ville ikke forlænge Morten Wieghorsts kontrakt, der stod til at udløbe i 2019, siger Allan Gaarde.

Fodboldtræneren Morten Wieghorst var senest røget ud af vagten i superligaklubben AaB i sommeren 2019, hvor hans kontrakt stod til at udløbe.

Den nordjyske klub var ikke interesseret i at forlænge kontrakten, og derfor valgte klubben mandag at fremskynde skilsmissen ved i stedet at udstede en fyreseddel til Wieghorst.

Det siger AaB's sportsdirektør, Allan Gaarde, i en pressemeddelelse.

- At stoppe samarbejdet med en cheftræner før kontraktudløb er en ærgerlig beslutning, men vi er med de seneste tre måneders udvikling nået frem til, at vi ikke ønskede at tilbyde en forlængelse.

- I næste fase har vi vurderet det mest hensigtsmæssigt at afbryde samarbejdet med det samme, siger Allan Gaarde.

Han lægger ikke skjul på, at det er de sportslige resultater og den manglende udvikling af AaB-holdet, der har ført til fyringen af Wieghorst under to år efter hans ansættelse.

- I alt har vi i 66 superligakampe i 2017 og 2018 scoret 67 mål og opnået 79 point, hvilket samlet set ikke er acceptabelt for vores klub - også selv om vi i sidste sæson med en femteplads opfyldte vores målsætning.

- Der har været for få kampe, hvor vi i alle 90 minutter har forløst vores potentiale, og der har været for få kampe i træk, hvor vi har udvist den fornødne stabilitet.

- Afskeden med vores cheftræner er absolut også et signal til vores spillere om, at vi skal forbedre os, da vi mener, at vores hold og trup er bedre end de seneste måneders præstationer og resultater viser, siger Allan Gaarde.

Efter en god start på sæsonen ligger AaB nu nummer seks i Superligaen, men kan mandag aften dumpe ned på syvendepladsen, hvis AC Horsens vinder over AGF.

/ritzau/