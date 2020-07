Thomas Bælum ærgrer sig.

Det lagde AaB's administrerende direktør ikke skjul på efter pokalfinalen mod Sønderjyske. For det var ikke kun nederlaget, der fyldte i den nordjyske lejr.

Det gjorde i den grad også den afbrydelse, der kom i første halvleg, fordi den nordjyske klubs fans ikke ville holde afstand og følge restrikstionerne, der var pålagt som følge af situationen omkring coronavirus.

»Jeg synes jo, det er brandærgerligt, vi skal holde et kvarters afbrydelse, fordi vi skal overholde nogle retningslinjer, som vi har gjort utroligt meget ud af de sidste 14 dage at pointere overfor fansene,« siger Thomas Bælum.

Dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt stopper finalen i Sydbank Pokalen: AaB - SønderjyskE. Blue Water Arena Esbjerg onsdag den 1 juli 2020. . (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker Vis mere Dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt stopper finalen i Sydbank Pokalen: AaB - SønderjyskE. Blue Water Arena Esbjerg onsdag den 1 juli 2020. . (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

Det var efter en lille halv time af første halvleg, at kampens dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt tog fløjten til munden og afbrød kampen, efter de mange fans flere gange havde fået besked på at holde afstand.

Efter fem minutter blev det yderligere dramatisk, da det i første omgang så ud til, at kampen dommer var klar til at gå i gang igen. Men nej. Han pegede i stedet ned mod omklædningsrummet. Det fik de to AaB-assistenttrænere, Rasmus Würtz og Thomas Augustinussen til at løbe ned mod det røde-fanafsnit, og med fagtende arme forsøgte de at få de mange fans til at rykke sig, så kampen kunne blive fløjtet i gang igen.

Selvom klubben har forsøgt at forberede de mange fans på restriktionerne, vidste de også godt, der var risiko for, det ville gå galt under kampen.

»Vi vidste også, at når det er en pokalfinale, og stemningen er høj, så kunne de træde en lille smule ved siden af. Jeg er glad for, de forstod budskabet, tog konsekvensen og gik ud,« siger Thomas Bælum med henvisning til, at gruppen af fans forlod stadion. Ifølge Sydjyllands Politi fordi de blev bortvist.

Thomas Bælum, adm. direktør i AaB. Foto: Henning Bagger Vis mere Thomas Bælum, adm. direktør i AaB. Foto: Henning Bagger

Får det yderligere konsekvenser - er det noget, i vil kigge på som klub?

»Vi bliver nødt til at evaluere på det her. Nu tager vi en god snak i morgen med vores sikkerhedschef og SLO, og så finder vi ud af, hvad der skal ske de kommende kampe,« siger Thomas Bælum.

Optrinnet skete på et tidspunkt, hvor klubberne kæmper for at få flere fans på stadion.

Og Thomas Bælum understreger også, at han havde håbet, det hele var gået mere roligt for sig.

»Fodbold er et passioneret spil, og der er chance for, det går en smule over gevind, og nogen træder ved siden af. Jeg er glad for, det ikke kom til mere og kom under kontrol. Det er fremragende af de kontrollører, der kom ind og fik gemytterne til ro, og at vores fans tog konsekvenserne og sagde, hvis det er indenfor de rammer, vil de ikke til fodbold,« siger Thomas Bælum.