AaB har været inde i en dårlig stime, og derfor var det ifølge anfører Lucas Andersen vigtigt at vinde lørdag.

AaB har været inde i en dårlig stime med tre nederlag i træk, men holdet vandt lørdag 2-0 over Hobro, og det var vigtigt for AaB at svare tilbage.

Det fortæller nordjydernes anfører, Lucas Andersen.

- Efter den periode, vi har haft, var det vigtigt at svare tilbage. Jeg tror, alle var utroligt ærgerlige og bitre over, hvordan det er gået den seneste tid.

Inden kampen mod Hobro havde AaB tabt til AGF, FC Nordsjælland og Randers.

- Når man taber fodboldkampe, så bliver stemningen trykket. Man går hver eneste uge og forbereder sig på kampen i weekenden.

Det var særligt vigtigt for Andersen at få vendt stimen, fordi der på grund af landskampspausen er to uger til AaB's næste kamp.

- Det betyder alt at vinde, især før en pause, hvor der går to uger, før vi skal spille igen, siger Andersen.

- Man husker jo den seneste kamp bedst, og med den periode, vi har været inde i, var det fantastisk at slutte af med en sejr, siger han.

Den dårlige periode har ramt AaB's cheftræner, Jacob Friis, på den faglige stolthed, fortæller han.

- Jeg er ærekær som træner, og det rammer selvfølgelig på den faglige stolthed, når det ikke lykkes sammen med resten af holdet, siger han.

Derfor betyder 2-0 sejren lørdag over Hobro også meget for cheftræneren.

- Det betyder alt, at vi vandt over Hobro, siger han.

Sejren betyder særligt meget for AaB's ambitioner om at ende i top-6, understreger han.

- Den var vigtig for at komme i top-6. Der er alle point vigtige, for det er et hundeslagsmål om at komme med.

