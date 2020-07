AaB's fans stod allerede tæt under opvarmningen til pokalfinalen, der blev afbrudt, påpeger Lucas Andersen.

Det undrer AaB's anfører, Lucas Andersen, at der først under kampen blev gjort en indsats for at få en tætstående gruppe af AaB-fans til at sprede sig i onsdagens pokalfinale, der måtte afbrydes på grund af fansene.

Allerede under opvarmningen stod fangrupperingen tættere, end coronarestriktionerne tillader, og der burde man have grebet ind. Det siger AaB-anføreren efter 0-2-nederlaget til Sønderjyske.

- Jeg var ikke bange for, at kampen helt måtte afbrydes. Men der kunne måske godt være kommet styr på det under opvarmningen, hvor det så ud på præcis samme måde.

- Men nu skulle det være under kampen, hvor man gik hårdere til værks, siger Lucas Andersen.

Kort efter afbrydelsen på cirka et kvarter hobede flere problemer sig op for AaB. Lucas Andersen gik i græsset, og inden han kunne modtage behandling, havde Sønderjyske gjort det til 1-0 i kampen, der endte 2-0.

Den sekvens ærgrer og irriterer Lucas Andersen, der som følge af skaden måtte lade sig udskifte i tillægstiden af første halvleg med tårer i øjnene.

- Jeg fik højst sandsynligt en fibersprængning - jeg fik et riv i baglåret.

- Jeg er mest ærgerlig over, at jeg blev skadet i en finale og ikke havde mulighed for at hjælpe de andre inde på banen, siger Lucas Andersen.

Dermed hviler en finaleforbandelse stadig over AaB-kaptajnen. Da han som U15-spiller havde mulighed for at løfte en pokal ved ungdomsturneringen KB Cup, brækkede han håndleddet og lå på hospitalet, imens holdkammeraterne triumferede.

- Jeg ved sgu ikke, hvad der er med mig og de finaler, siger han.

AaB kunne ellers godt have brugt lidt af den fodboldmagi, som Lucas Andersen jævnligt viser på fodboldbanen.

Sønderjyske holdt AaB i et jerngreb i store dele af kampen, og når AaB havde tilløb til muligheder, svigtede koncentrationen, siger Lucas Andersen.

- Jeg synes, at første halvleg var lige. Vi havde nogle muligheder, hvor vi ikke traf de rigtige valg, og så samlede de rigtig mange andenbolde op og vandt duelspillet.

- Vi lykkedes ikke som hold med at få dem sat under pres, så i stedet kom de op og fik nogle muligheder. Vi havde snakket om, at Sønderjyske er gode til dødbolde, og så lukkede vi alligevel et mål ind på det, siger AaB-anføreren med henvisning til 2-0-målet, der blev scoret efter en frisparkskombination.

AaB-træner Jacob Friis er enig i, at AaB var det næstbedste hold på banen i Esbjerg.

- Vi må erkende, at vi tabte fortjent. Sønderjyske var mere effektive, og vi må erkende, at vi ikke præsterede særlig godt, og det gælder hele holdet, siger Jacob Friis.

Den tidligere AaB-angriber Anders K. Jacobsen blev dobbelt målscorer for Sønderjyske.

/ritzau/