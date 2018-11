AaB-ledelsens beslutning om at fyre cheftræner Morten Wieghorst kommer bag på spillerne i den nordjyske Superliga-trup.

»Det var ikke noget, vi havde set komme,« siger AaB-anfører Rasmus Würtz til B.T.

Sammen med holdkammeraterne mødte han mandag morgen ind til træning.

»Ved ankomsten til AaB's træningsanlæg tænkte vi hver især, at det var business as usual og var inde i hovederne begyndt at forberede os på næste kamp (fredag mod Esbjerg, red.). Men ved morgenmaden informerede sportsdirektøren (Allan Gaarde, red.) om fyringen,« fortæller Rasmus Würtz.

Morten Wieghorst blev mandag formiddag fyret som cheftræner i Superliga-klubben AaB. Foto: Bo Amstrup Vis mere Morten Wieghorst blev mandag formiddag fyret som cheftræner i Superliga-klubben AaB. Foto: Bo Amstrup

Han lægger ikke skjul på, at han er overrasket over beslutningen.

»Fyringen af Wieghorst kommer som lidt af et chok. Vi har alle i truppen syntes, at der var blevet arbejdet rigtig godt. Som hold har vi på intet tidspunkt virket modløse, selvom vi i vores seneste 12 kampe i Superligaen kun har vundet en enkelt kamp. Men som hold er vi udmærket klar over, at der skal vindes kampe, hvis målsætningen om en plads i toppen skal gå i opfyldelse,« siger Rasmus Würtz.

Han fortæller, at Morten Wieghorst straks efter Allan Gaarde havde orienteret ham om fyringen, valgte at forlade AaB's anlæg.

»Derfor har vi ikke fået talt med ham. Men jeg synes, det er synd for Morten. Han har om nogen givet sig 100 procent i jobbet, og jeg kan forestille mig, at fyringen rammer ham hårdt. Jeg har tænkt mig, at jeg på et tidspunkt vil forsøge at komme i kontakt med ham. Vi vil gerne takke ham for godt samarbejde, og vi føler alle med ham lige nu. Jeg forstår udmærket, at han straks forlod vores træningsanlæg. Tæppet er jo revet fuldstændig væk under hans fødder,« siger Rasmus Würtz og tilføjer:

»Nu handler det om, at vi spillere står sammen, og at vi i samarbejdet med Morten Wieghorsts afløsere (Jacob Friis og Thomas Augustinussen, red.) bakker optimalt op, så vi i efterårssæsonens sidste tre kampe får så mange point som muligt.«

Rasmus Würtz ønsker ikke at reflektere over spørgsmålet om, hvorvidt beslutningen om fyringen er den rigtige.

»Det er slet ikke vi spilleres bord. Men jeg kan sige så meget, at der blandt spillerne ikke har været oprør over Wieghorst eller nogen som helst banken på døren hos Allan Gaarde om, at vi har ønsket en anden træner. Fra vores side har der været fuld opbakning, og det synes jeg også, at man har kunnet se i kampene. Her har vi efter min mening ikke lignet et hold, der ikke har bakket op om trænerteamet. Der er mange følelser involveret, og som spiller bliver man lidt vemodig over, at man fra den ene dag til den anden skal stoppe et samarbejde. Jeg tror ikke, at der i truppen er nogle, der ikke vil Morten det bedste,« siger Rasmus Würtz.

Det seneste stykke tid har der i medierne været skrevet om, at Morten Wieghorst ikke kommunikerede specielt godt med spillerne.

Morten Wieghorst og Rasmus Würtz sammen ved et pressemøde i 2017. Foto: Per Kjærbye Vis mere Morten Wieghorst og Rasmus Würtz sammen ved et pressemøde i 2017. Foto: Per Kjærbye

»Det er slet ikke det indtryk, vi har internt. Vi spillere må kigge indad. Vores resultater har været svingende, og der er højere forventninger til os end det, vi har vist,« siger Rasmus Würtz.

I den resterende del af efterårssæsonen vil Jacob Friis og Thomas Augustinussen stå i spidsen for den daglige træning i AaB.

»De er dygtige, og vi bakker dem op. Hvad der herefter kommer til at ske, må tiden vise,« siger Rasmus Würtz.

AaBs næste kamp i Superligaen er på fredag mod Esbjerg. Holdet har 22 point og ligger på sjettepladsen.