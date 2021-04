Det har taget Lucas Andersen mere end fire måneder at komme sig over en skade. Fredag kan han få comeback.

AaB-anfører Lucas Andersen er klar til comeback efter at have set til fra tribunen i de seneste 13 kampe i Superligaen.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Lucas Andersen er således en del af den trup, som cheftræner Marti Cifuentes har udtaget til klubbens kamp mod Vejle Boldklub fredag aften.

Den 26-årige profil humpede fra banen, da AaB i begyndelsen af december tabte til 2. divisionsklubben B93 i pokalturneringen.

Siden da har han været ukampdygtig.

Ifølge Nordjyske har Lucas Andersen været med på træningsbanen i de seneste uger og føler sig nu helt klar til kamp.

- Jeg har arbejdet utroligt hårdt for at være klar til i morgen (fredag, red.), og alt føles godt, så hvis Marti vurderer, at jeg er kampklar, står jeg der, og det glæder jeg mig sindssygt meget til, siger Lucas Andersen til Nordjyske.

Inden han blev skadet var Lucas Andersen udtaget til det danske landshold, hvor han i november spillede i kampene mod Sverige, Island og Belgien.

Lucas Andersen har hidtil i sæsonen spillet ti superligakampe for AaB. Det er blevet til en enkelt assist, men ingen scoringer.

AaB må i kampen mod Vejle undvære Daniel Granli, der sidder ude med en overanstrengt læg.

/ritzau/