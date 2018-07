Anfører Rasmus Würtz er spændt på, om AaB henter spillere ind. Træner Morten Wieghorst har ingen kommentarer.

Haderslev. AaB fik fredag aften en stærk åbning på Superliga-sæsonen, da holdet slog Sønderjyske med 1-0 på udebane.

Nordjyderne er samtidig det eneste Superliga-hold, som endnu ikke har forstærket sig med spillere udefra i det igangværende transfervindue.

AaB-anfører Rasmus Würtz følger spændt med i transfervinduets udvikling, da han intet har hørt fra klubbens ledelse.

- Jeg følger spændt med og ser, hvad der sker. Jeg har selvfølgelig læst rygter, men jeg har intet fået af vide oppefra.

-Vi kan selvfølgelig altid blive bedre, men lige nu forholder jeg mig udelukkende til de spillere, vi har i forvejen, siger Rasmus Würtz.

Anføreren henviser samtidig til, at det muligvis kan betale sig at have en afventende strategi på transfermarkedet.

- Det er Allan Gaarde (sportschef i AaB red.), som står med den. Vi er selvfølgelig nordjyder, og vi plejer gerne at vente til sidst i transfervinduet med de gode handler.

Cheftræner i AaB, Morten Wieghorst, vil ikke kommentere på transferstrategien for klubben.

-I forhold til spillere ind og ud, er det noget, vi holder internt i klubben. Når eller hvis, der kommer noget nyt, så skal Allan Gaarde nok melde det ud, siger Morten Wieghorst.

/ritzau/