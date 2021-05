Nordjydernes onde ånd var på vej mod forårets tredje sejr over AaB. Men hjemmeholdet sikrede remis i Aalborg.

AaB havde søndag kurs mod forårets tredje nederlag til nedrykkerne fra AC Horsens. Hjemmeholdet på Aalborg Portland Park afværgede dog endnu en fiasko mod østjyderne.

Opgøret i Superligaens nedrykningsspil endte 1-1 efter en udligning af AaBs Tim Prica.

Kampbilledet lignede i lange perioder de to seneste opgør mellem de jyske mandskaber, hvor Jens Berthel Askou har stået som den sejrende cheftræner.

Igen formåede Horsens-chefen at udnytte holdets effektivitet, mens AaB kæmpede med at få slutprodukt på de mange angrebsforsøg.

Allerede efter ti minutter kom gæsterne således foran, da Jacob Buus fra sin kantposition fandt Casper Tengstedts pande. Angriberen på leje fra FC Midtjylland sendte dermed AC Horsens på kurs mod den tredje sejr over AaB i streg.

Det gjorde nordjyderne heller ikke meget for at forhindre frem mod pausen. Teenageren Marcus Hannesbo havde i slutningen af første halvleg to store chancer fra klos hold, men kantspilleren sendte bolden forbi mål i to omgange.

Først efter en times spil lykkedes hjemmeholdet i det offensive.

Indskiftede Oscar Hiljemark drev en bold ned gennem midtbanen og fandt Lucas Andersen i feltet. Anføreren lagde den an til angriberen Tim Prica, der udlignede for nordjyderne.

Mod kampens slutning fik AaB efter VAR-tjek tildelt et straffespark, da Marcus Hannesbo sparkede bolden på Bjarke Jacobsens arm på kanten af feltet.

Tim Prica sparkede dog direkte på Matej Delac i Horsens-målet.

Mens AC Horsens rykkede ned for to uger siden, indtager AaB en førsteplads i Superligaens nedrykningsspil og ligger dermed til at spille for en mulig plads i Europa.

De nærmeste forfølgere fra Sønderjyske er dog kun to point efter og møder Lyngby mandag.

