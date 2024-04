Der er store summer at spare, hvis man bare gerne vil se dansk fodbold på sit tv, og én sportspakke dumper med et brag på den front.

De danske fodboldseere skal snart vænne sig til en ny virkelighed, for efter sommer vinker Discovery farvel til Superligaen, som overtages af TV 2, mens Disney+ napper rettighederne til at vise Europa- og Conference League.

B.T.s nye pristjek afslører, at der er 9.228 kroners forskel på årsbasis mellem den billigste og dyreste løsning, hvis man vil se de danske fodboldhold i Superligaen og de europpæiske turneringer.

Tjekket baserer sig på, at man skal kunne tage kanalerne TV 2 Sport, TV 2 Sport X, TV3+ og TV3 Sport, hvor kampene formodes at blive sendt. Derudover kræver det Disney+ for at se de to mindre europæiske turneringer.

Den dyreste løsning er Telias Sportspakke, der IKKE inkluderer Viaplays sportsindhold, hvilket så må tilkøbes ved siden af. Telias kunder kan købe Viaplay Total-pakken via deres selvbetjeningsløsning, men den markedsføres ikke, oplyser Telia til B.T.

Den sammensætning koster 12.804 kr. om året, mens Norlys' helt-ind-til-benet-løsning koster 3.576 kr. om året. Sidstnævnte løsning er dog MEGET skrabet og tillader ikke andet spillerum.

I tabellen er besparelsern dog til at få øje på, og Telias sportspakke dumper med et brag i lige præcis dette fokuserede pristjek.

Alt i alt går det fragmenterede tv-marked ud over forbrugerne, har sportsøkonom hos Deloitte Jesper Jørgensen slået fast over for Ritzau.

»Det er folk som dig og mig, der kommer til at betale. Mediebilledet ændrer sig, og vil man se fodbold, kommer man til at betale for det,« siger han.

Endnu et eksempel på opsplitningen kunne ses, da Viaplay meddelte, at de fra sommeren 2024 afgiver en ugentlig kamp til streamingtjenesten Amazon Prime.

Lige nu er der også tvivl om, hvor Champions League-rettighederne i perioden 2024-2027 lander.