Når Superligaens nummer to gæster nummer tre på søndag i en topkamp, kan der være lidt over 8000 til stede.

Ceres Park i Aarhus kan med de lempeligere coronarestriktioner huse 8300 tilskuere, når AGF på søndag får besøg af FC København i Superligaen på søndag.

Det oplyser AGF på klubbens hjemmeside.

- Efter en god og professionel dialog i dag - og en gennemgang med de relevante myndigheder - har vi nu fået godkendelse til det antal publikum, som vores planer lagde op til, siger Morten Lerke, der er ansvarlig for publikumsoplevelser i AGF til klubbens hjemmeside.

FCK er nummer to i Superligaen, mens AGF er treer. AGF er syv point efter københavnerne inden topkampen.

Tidligere på ugen sænkede regeringen blandt andet afstandskravet mellem tilskuere til én meter. Dermed kan flere tilskuere komme til fodboldkampe i Superligaen i resten af den igangværende sæson.

Nu bliver det sådan, at der kan sidde 500 tilskuere i hver sektion, som stadion skal inddeles i, og der skal være en meters afstand imellem folk i stedet for de to meter, som hidtil har været kravet.

Restriktionerne til kampene er kommet grundet coronakrisen. Foruden at afstandskravet sænkes til en meter, vil familiemedlemmer og andre nære relationer kunne sidde ved siden af hinanden, fremgår det af bekendtgørelsen.

Regeringens støtteparti De Radikale samt partierne i blå blok havde gerne set, at der allerede nu kunne meldes ud omkring tilskuerkapaciteten til næste sæson. Altså efter august.

Men det kommer ikke til at ske, har Kulturministeriet meddelt. Justitsminister Nick Hækkerup (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil først i august indkalde partilederne til drøftelser af situationen i næste sæson, er meldingen.

