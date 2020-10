'Min lille engel.'

Verdensmesteren Kylian Mbappé hylder den otteårige Paris Saint-Germain-fan Lucas, som han har støttet i et hårdt kræftforløb, der nu har kostet den franske dreng livet.

»Det er med stor medfølelse, at jeg kan meddele, at Lucas er gået bort for at slutte sig til stjernerne,« skriver Mbappé nu på sine profiler på de sociale medier.

Den franske superstjerne har tidligere besøgt drengen på hospitalet, og i et opgør mod Nimes 16. oktober sendte han en hilsen til Lucas efter en scoring.

pic.twitter.com/58FX862EvM — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 22, 2020

'God vind, Lucas. Jeg er med dig,' havde Kylian Mbappé skrevet på en T-shirt, han bar under sin spillertrøje.

»Det er meget vanskeligt at finde de rette ord, men det er nødvendigt at hylde denne dreng, som var fyldt med kærlighed, sympati og frem for alt mod, og som lærte mig så meget, og som jeg havde et stærkt bånd til,« skriver Kylian Mbappé i opslaget, hvor han har lagt flere billder af sig selv og drengen op:

På det ene laver billede Lucas den 21-årige PSG-angribers signaturjubel med armene over kors.

»Jeg vil forsøge at gøre dig stolt, fordi du er den rigtige helt. Du, der fortjener al denne ros for at have kæmpet mod din sygdom i mere end 10 måneder uden nogensinde at klage. Jeg er ekstremt stolt over at have været i stand til at være din ven indtil dit sidste åndedrag, og jeg tror, ​​at jeg vil være for evigt,« lyder det fra Mbappé.