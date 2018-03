John Motson - en af Englands mest kendte kommentator-legender - stopper karrieren.

Den 72-årige brite kommenterer i weekenden sin sidste kamp på BBCs radiokanaler 48 år efter sin debut i æteren. Han har arbejdet for BBC siden 1968.

Et kig på 'Mottys' arbejdsopgaver gennem tiden vidner om, at det er en af de helt store, som de britiske fodboldfans nu ikke længere skal lytte til. Motson har kommenteret 10 verdensmesterskaber, 10 europamesterskaber, 29 FA Cup-finaler og over 200 landskampe med det engelske landshold, skriver sportbible.

48 years after his first live radio broadcast, John Motson is set for his final live commentary this weekend



Got any questions you'd like to ask Motty?



Tweet us and we'll put the best ones to him when he joins us from 21:00!



https://t.co/HqvrnbjH4S pic.twitter.com/wWeMdMY7ib — BBC 5 live Sport (@5liveSport) 9. marts 2018

Den britiske avis Express har samlet en række af Motsons bedste udtalelser gennem tiden.

»Til jer, der ser med i sort/hvid, er Tottenham klædt helt i gult.«

»Brasilien - de er så gode, at det er som om, at de løber rundt på banen og leger med dem selv.«

»VM er i særdeleshed en international begivenhed.«

Motson vil måske også være kendt af det yngre fodboldpublikum uden for England. Han lagde for eksempel stemme til kampe i FIFA 96-spillet og var i mange år en del af det succesfulde konsolspil.

Premier League-kampen mellem Arsenal og Watford, som hjemmeholdet vandt med 3-0, bliver Motsons sidste kamp for BBC.