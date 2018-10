Inde i varmen, ude i kulden, og så ind og ud igen.

Det er ikke meget spilletid, Martin Spelmann har fået i efteråret.

Han fik chancen fra start mod Brøndby og Esbjerg, inden en mindre skade sendte ham ud af spil til kampen mod OB inden landsholdspausen.

Overfor B.T. Sport sætter han ord på situationen.

For to måneder siden sagde du, du følte dig uønsket i AGF. Hvad er status?

»Status er, at jeg løber, træner, holder mig skarp og håber på, der kommer en chance igen, som jeg fik mod Brøndby hjemme og Esbjerg ude. Her følte jeg, at jeg fik vist alle, der har forstand på og ser fodbold, at jeg er klar til at gribe opgaven an og stadig har højt niveau. Det handler om at holde mig fit og vise, jeg er klar og ikke gå ned med flaget. Man kan jo godt være ønsket i den forstand, som jeg nu engang er, i den rolle jeg har. Jeg tænker qua den profil og spillertype, jeg er, så tror jeg ikke, der er nogen, der er hundrede procent tilfredse med, at jeg ikke får mere spilletid, end jeg gør. Inklusiv mig selv.«

Tror du, det er din personlighed eller spillestil, der ikke passer ind i måden, David Nielsen spiller på?

»Det er svært. Jeg har gjort mig mange timers tanker om, hvad jeg kunne gøre anderledes. Det er svært for mig at komme frem til en konklusion. Jeg ville ønske, jeg vidste det. Jeg ved bare, jeg ikke er en del af den første start-ellever. Jeg gør de ting, jeg kan, og mere til. Men jeg kommer ikke til at blive en anden type spiller i en alder af 31. Om det er grundet personlighed eller andet, tænker jeg, er et spørgsmål mere rettet mod ham.«

Hvor sur har du været på David Nielsen de sidste måneder på en skala fra 1-10?

»Jeg har været ekstremt frustreret. Jeg er på ingen måde enig i valget, der er truffet – at jeg ikke er en del af holdet. Gennem min erfaring og lederrolle, men også den type spiller, jeg er, synes jeg klart, der er brug for mig. Men det er fodbold, og kun 11 kan spille. Jeg kan ikke gøre så meget. Jeg har hverken tid eller overskud til at bruge kræfter på at være sur på nogen mennesker. Så fjerner jeg fokus på det, det handler om - fodbolden. Jeg føler, jeg har gjort mange ting rigtigt i form af at klø på og vise endnu mere. Når jeg kommer hjem fra kampene, er det direkte til styrketræning og kæmpe videre. Hvis det ikke er nok, er det dér, man skal kigge på, hvad man så gør.«

Hvilke følelser går igennem én i sådan en periode, som du er i nu, hvor man er ind og ud af holdet?

»Det er selvfølgelig uforstående tanker. Når man får to kampe, en masse ros og så glider lidt ud igen og får nogle små personlige succeser, hvor det selvfølgelig ikke er nok, er det klart, der kommer et par procent mere på frustrationen. Det er bare mere brænde på mit bål. Det gør mig kun stærkere. Jeg så da gerne, jeg var foruden at stå i den situation.«

Klubben har hentet Youssef Toutouh ind – hvad tænker du om det i forhold til din egen position?

»Det er vel et signal fremover. Nu skal Youssef lige have chancen for at komme i form. Det er ikke noget, der fremmer min status og gør, at jeg glider nemmere ind i truppen. Jeg husker kun Youssef som rigtig dygtig, så får man ham i gang, er der pres på alle og ikke kun mig.«

Hvor stor er sandsynligheden for, at du er i AGF efter næste transfervindue?

»Det vil jeg ikke spå om eller tænke over lige nu. Både klubben og jeg skal have nogle samtaler på et tidspunkt om, hvordan fremtiden ser ud. Det har man dagligt – også med spillere, hvor det kører. Lige nu er fokus at håbe på, at der falder nogle minutter af. Der kommer nogle rigtig vigtige kampe. Det er der, fokus er. Ellers kan det hurtigt gå galt.«

Du har tidligere givet udtryk for, du godt kunne se dig selv i udlandet igen, men du har samtidig svært ved at få fast spilletid – er det stadig en drøm at komme ud igen?

»Det afgørende er at spille, så længe jeg har det godt i min krop. Jeg føler, jeg kan blive ved mange år endnu. Det her er måske noget, jeg havde set komme, da jeg var 34-35 år. At situationen kommer nu, skulle jeg lige bruge tid på at sunde mig over. Men den overordnede drøm og prioritet er at spille fodbold. For mig er det bare vigtigt at få tillid fra en træner, der vil bruge mig, mine kvaliteter og den person, jeg er – og at jeg kommer til at bidrage med det, jeg er bedst til. 'Location' er ikke det afgørende.«

Næste opgave for Martin Spelmann og AGF er søndag.

Her venter AaB på hjemmebane.