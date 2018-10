Nu er det amerikanernes tur til at følge kampene i Superligaen tæt. Således har sportskanalen ESPN sikret sig transmissionsrettighederne.

»ESPN-aftalen er et kæmpe skulderklap til Superligaen,« siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen til B.T.

Hvorfor?

»Det er da fantastisk, at over 300 mio. amerikanere nu får muligheden for at følge Superligaen, og at ESPN synes, at turneringsformatet og spilkvaliteten er interessant.«



Hvad indebærer aftalen?

»Faktisk er aftalen så ny, at jeg ikke kender tidshorisonten præcist. Men eftersom det er IMG, der har forhandlet den på plads, og vores rettighedsaftale med dem udløber i sommeren 2021, bliver det i denne omgang maksimalt muligt for amerikanerne at se kampene i Superligaen knap tre år frem i tiden.«

Hvordan tror du, at amerikanerne vil modtage Superligaen?

»En spiller som FC Nordsjællands Jonathan Amon er jo netop blevet udtaget til USA's landshold. På den baggrund er jeg sikker på, at der er nogle 'over there', der fremadrettet vil følge kampene i Superligaen med ekstra stor opmærksomhed.«

Hvilken betydning kan ESPN-aftalen få for Superligaen?

»Gennem årene har flere amerikanske spillere optrådt i Superligaen. Den tendens vil utvivlsomt fortsætte. Måske vil den endda blive optrappet, da flere agenter og spillere fremadrettet får chancen for at følge Superligaen.«

Hvor mange penge får dansk fodbold ud af ESPN-aftalen?

»Det eneste jeg ved er, at vi har en generel aftale med IMG, der håndterer rettighederne. Det får vi et pænt og forlængst aftalt beløb for.«

Hvilke konsekvenser får ESPN-aftalen med de danske rettighedshavere?

»Jeg kan ikke forestille mig, at de (Nordic Entertainment Group og Discovery Networks Danmark, red.) kommer til at miste seere. For de første vil det pr. spillerunde i USA kun være muligt at se en enkelt kamp og for det andet vil geo-blocking hindre danskere i at købe adgang til kampene via ESPN.«

Er der flere lignende aftaler på vej?

»Det har jeg ikke hørt, men de seneste år har der været vist kampe fra Superligaen vidt forskellige steder som i de mellemøstlige lande, østafrika, Spanien og Japan. Så interessen for produktet 'dansk fodbold' er der bestemt.«