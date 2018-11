AGF er efter en godkendt start på sæsonen faldet af på den.

De er uden sejr i Superligaen siden 23. september mod Brøndby, som de møder fredag aften. Ligeledes har deres tidligere stærke defensiv lukket 10 mål ind i fire kampe.

Formen, tror AGFs sportschef Peter 'PC' Christiansen dog på, vender mod Brøndby, ligesom han stadig tror på en top seks placering.

Her svarer han på 7 skarpe spørgsmål fra B.T. Sport.

Hvem er i størst formmæssig krise lige - jer eller brøndby?

»Det er nok meget delt, vil jeg sige. Både spillemæssigt og på pointkontoen, står vi meget lige.«

David Nielsen har sagt, at det allerede er eksploderet mellem Jacob Nielsen og ham. Kan du sætte nogle ord på det?

»Jeg har ikke set, det skulle være eksploderet. Jeg tror, det er taget ud af en kontekst. Min oplevelse er, at de har et godt forhold til hinanden. Vi har ikke behov for at være pakket ind i vat, så det er da klart, at der er dynamik i såvel leder- som spillergruppe.«

I lukker mange mål, fordi I simpelthen ikke er bedre end de andre hold…

»Vi startede sæsonen med ikke at lukke mange mål ind, men så har du ret i, at vi nu lukker markant flere mål ind. Men vi har også lavet markant flere personlige fejl og haft nogle ændringer undervejs blandt andet på målmandsposten og i midterforsvaret. De relationelle forhold har måske været lidt udsat spillerne imellem, men det er noget, som vi kan reparere på og barbere de individuelle fejl væk, så kan vi også finde tilbage til vores base.«

Nogle vil mene, at jeres nuværende form er et udtryk for jeres reelle niveau, hvad siger du til det?

»Det kan folk mene, hvad de vil om, men jeg kan konstatere, at den stabilitet, vi har haft det meste af 2018, den skal vi finde tilbage til. VI har vist over lang tid, at vi er konkurrencedygtige og kan levere gode resultater. Man skal passe på med at kigge for meget på øjebliksbilledet.«

Jeres hold er ikke bedre end til nedrykningsspillet…

»Jo, vi er mindst lige så gode som de andre kandidater til top seks med undtagelse af de to kandidater, der er stukket af (FC Midtjylland og FC København, red.) En sæson laves ikke over tre uger eller en måned. Vi har vist, at vi kan levere og er svære at slå og kan lukke af bagtil. Vi viste også i slutningen af sidste sæson, at vi kan lave mange mål. Men i første omgang handler det om at få den defensive base tilbage, og det arbejder vi hårdt på.«

I har svært ved at hente de spillere, I vil, fordi jeres resultater har været for dårlige i mange år. Er det korrekt?

»Nej, det er ikke korrekt. AGF er en attraktiv, stor og eksponeret klub, og det er en klub med de rigtige faciliteter og fanbase. Vi har et sulten projekt, hvor der kan lægge noget forude, hvis vi forstår at kende vores besøgelsestid. Det er der mange både unge og gamle spillere, der tænder på.«

Hvem vinder i Brøndby?

»Jeg tror, det vender i aften, og vi kommer tilbage til vores udtryk og stabilitet. Jeg tror, vi vinder kampen.«

AGF møder Brøndby hos sidstnævnte fredag klokken 19.00. Begge hold har 18 point med to point op til mesterskabsspillet.