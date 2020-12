Københavns Politi har sigtet 62 personer efter et masseslagsmål i forbindelse med FCK - Brøndby 12. juli i år.

Det oplyser man i en pressemeddelelse.



I alt er der rejset 130 sigtelser, der indebærer blandt andet grov vold og 'grov forstyrrelse af den offentlige orden'.

Masseslagsmålet fandt sted på Vesterbro i forbindelse med Superligakampen mllem FCK og Brøndby, hvor fans fra de to hold kom op at toppes.

»Det er helt uacceptabelt at bruge fodbold som en undskyldning for at slås, og det grundige politiarbejde og de mange sigtelser sender et tydeligt signal til alle fodboldbøller om, at vi kommer efter dem,« siger politikommissær Simon Øgendal fra Københavns Politi i pressemeddelelsen.

15. september i år blev 14 af de involverede så anholdt i en større aktion. Blandt andet for at have udøvet grov vold mod en 16-årig dreng fra den modsatte gruppering.

