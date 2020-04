Coronakrisen har også ramt den engelske fodboldklub Tottenham.

Her har bestyrelsesformanden Daniel Levy meddelt, at 550 ansatte skal gå 20 procent ned i løn.

Samtidig vil flere af medarbejderne blive sendt med lønkompensation fra den engelske stat.

Lønnedgangen gælder også Daniel Levy selv, men da beskeden om nedskæringerne blev meldt ud, skete det nærmest samtidig med, at Tottenhambossens eget store lønspring kom frem.

I 2019 gik han nemlig fra en årsløn på tre til syv millioner pund (cirka 25 til 60 millioner kroner. Herunder var inkluderet en bonus på tre millioner pund for færdiggørelsen af det nye stadion, som Premier League-klubben flyttede ind på sidste år.

For som AP-journalisten Rob Harris bemærker:

'Det virker til at være uheldig timing,' skriver han på Twitter om forholdet mellem regnskabsoplysningerne for en af klubbens 'mest succesrige sæsoner nogensinde' holdt op mod den coronapandemi, der nu tvinger klubben til at skære ned.

Der bliver i øvrigt gjort opmærksom på, at det er 'ikke-spillende' direktører og medarbejdere, der skal gå 20% ned i løn i april og maj. Det er altså ikke den godt betalte Premier League-trup. Men som Daniel Levy gør opmærksom på i sine meddelelse om nedskæringerne.

'Vi fortsætter med at vurdere situationen,' lyder det fra formanden, der giver udtryk for, at han håber på at spillerne også gør deres del:

'Vi er måske den ottende største klub i verden målt på omsætning, men al den historiske data er fuldstændig irrelevant, fordi virussen kender ingen grænser.

Han siger også: 'Alle mennesker på planeten vil blive påvirket, og i min levetid kan jeg ikke komme i tanke om noget, der har haft så stor indvirkning.'

Tottenham ejes i øvrigt hovedsageligt af rigmanden Joe Lewis, der har en formue i omegnen af 320 milliarder kroner.