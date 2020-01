Åge Hareide og Ebbe Sand skal på rundrejse i Europa for at se nærmere på 47 potentielle EM-spillere.

Der er rift om pladserne i fodboldlandstræner Åge Hareides trup. Til sommer skal nordmanden udpege de 23 spillere, der skal repræsentere Danmark ved EM, og listen af potentielle emner er lang.

Derfor skal nordmanden og assistenttræner Ebbe Sand bruge foråret på at besigtige de 47 spillere, der kan drømme om at komme til EM. Det siger Åge Hareide, der får et travlt forår.

- Vi har en liste med 47 spillere, som vi overvåger. Vi vil forsøge at se alle de spillere live inden EM-udtagelsen. Så mig og Ebbe Sand splitter os op, så vi kan se dem rundt omkring og dække spillerne mest muligt, siger landstræneren.

Blandt boblerne er velkendte emner med landsholdserfaring, men der er også nogle helt grønne iblandt.

- Der er nogle af de 47 spillere på vores liste, som ikke har været inde over A-landsholdet før. Vi kigger eksempelvis på U21-landsholdet for at se, om der kan være spillere, der med et godt forår kan komme nærmere EM-holdet.

- Det er en nyttig erfaring til sin fodbolduddannelse som ung spiller at være med til en slutrunde, men man kommer kun med, hvis man er god nok til at kunne spille en rolle ved EM. Der er ingen fripladser, bare fordi man er en ung dreng med en lovende fremtid, siger Hareide.

Siden nordmanden tiltrådte i foråret 2016, har han svoret til en stamme af spillere, der stort set udtages hver gang.

Hvis alle hans stamspillere får regelmæssig spilletid i foråret, skal de også spille EM, og så er der ikke mange EM-pladser åbne til håbefulde bejlere, selv om de måtte brænde banen af i foråret.

- Der er få åbne pladser. Vi har en fast stamme, og det er en af vores store styrker, at vi har mange spillere, der kender hinanden rigtig godt.

- Så længe de bliver ved med at levere og præstere, ser det godt ud for dem. Vi har også en masse brugbar data om de spillere, som vi kender, og det er også et plus for dem.

- Men der er selvfølgelig nogle pladser åbne, siger Åge Hareide.

2. juni skal der sættes navne på spillerne i den endelige EM-trup - 11 dage før EM-åbningen mod Finland i Parken.

Det vigtigste er at være helt frisk ved skæringsdatoen, så landstrænerteamet som udgangspunkt slipper for at bekymre sig om skader og skavanker før slutrunden.

- Spillerne skal være skadefri, have leveret godt for deres klubhold og fået tilstrækkelig med spilletid i foråret. Hvis man ikke spiller så meget eller er skadet, så kommer man ud af kamprytme og kondition, og så kan det blive svært at finde formen i tide, siger Hareide.

Nordmanden vil gerne undgå en situation som før VM i 2018. Dengang annoncerede han offentligt sin bruttotrup på 35 spillere, og det blev store historier, da blandt andre Nicklas Bendtner og Andreas Bjelland blev sorteret fra.

Denne gang er planen at holde listen med potentielle EM-spillere hemmelig.

- Det er hårdt for spillere at blive valgt fra. Så de spillere, der står på den bruttoliste, vi indgiver, ved ikke nødvendigvis selv, at de står der, siger Åge Hareide.

/ritzau/