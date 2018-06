Egyptens målmand Essam El-Hadary, 45 år, skriver VM-historie i mandagens gruppekamp mod Saudi-Arabien.

Her bliver han den ældste spiller nogensinde med spilletid ved et fodbold-VM.

Det Egyptiske Fodboldforbund skriver på Twitter, at Essam El-Hadary er med i startopstillingen i opgøret, som begynder klokken 16 dansk tid.

Han har siddet på bænken i nederlagene mod Uruguay og Rusland. Også Saudi-Arabien er noteret for to nederlag i gruppe A. Dermed kan ingen af holdene avancere til ottendedelsfinalen.

Faryd Mondragón fra Colombia var indehaver af rekorden som den ældste med spilletid ved VM.

Målmanden var 43 år og tre dage, da han 24. juni 2014 blev sendt på banen fem minutter før tid i Colombias VM-kamp mod Japan.

Mens der skrives VM-historie i den ene kamp, skal de russiske værter forsøge at forsvare førstepladsen i gruppe A mod Uruguay.

Begge hold har seks point for to kampe, men Ruslands målscore er bedst. Derfor skal Uruguay vinde for at snuppe førstepladsen. Også den kamp begynder klokken 16 dansk tid.

