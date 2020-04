Lokomotive Leipzig skal spille mod usynlig modstander for at hjælpe klubbens økonomi igennem coronakrisen.

Der må tænkes kreativt, når fodboldklubber i disse tider skal forsøge at redde økonomien, mens coronakrisen har sat en stopper for ligaerne verden over.

Det har man gjort i den tyske 4. divisionsklub Lokomotive Leipzig.

Her har man på få uger solgt 127.012 billetter (i skrivende stund mandag aften, red.) til en kamp, der skal afvikles i maj.

I maj?, tænker mange nok, da de fleste ligaer har længere udsigter til en genåbning.

Men kampen i Lokomotive Leipzig er uden modstandere, og tilskuerne får ikke mulighed for at komme på stadion, men får i stedet adgang til et livestream, så de kan følge med hjemmefra.

Hvad der mere præcist kommer til at ske under kampen, er stadig en hemmelighed, siger en talsmand fra klubben til BBC Sport.

- Der kommer livestream, lysende tændes, og vores stadionspeakere vil kommentere kampen. Jeg kan ikke fortælle mere i øjeblikket, siger han.

En billet til kampen koster én euro og er et forsøg på at redde klubbens økonomi igennem coronakrisen.

Støtten varmer i den tyske klub, der i gennemsnit har 3000 tilskuere til hjemmekampene.

- På vegne af hele foreningen vil jeg takke alle tilhængere, der har sendt donationer fra hele verden, siger klubbens præsident, Thomas Löwe

- Det er dejligt at se, hvordan den blå-gule familie holder sammen i disse svære tider.

Kampen skal spilles den 8. maj på Lokomotive Leipzigs hjemmebane, Bruno Plache Stadion.

/ritzau/