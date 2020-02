Den frygtede coronavirus har for alvor ramt Europa, og det er især Italien, der er hårdt ramt.

Alligevel drager 3000 italienske Juventus-fans onsdag til den franske by Lyon forud for Champions League-braget mellem de to klubber.

Og det bekymrer man sig for i det franske. Det skriver mediet Football Italia.

Juventus ligger nemlig i Piemonte-regionen, der er en af de mange regioner, som har droppet store arrangementer som følge af virussen. Eksempelvis vil kampen mellem Juventus og Inter i den kommende weekend blive spillet uden tilskuere.

Derfor kan det også virke underligt, at op mod 3000 italienske fans, der potentielt kan være smittet, har fået fri adgang til Lyon.

I to af de omkringliggende byer, Meyzieu og Decines, har borgmestrene ifølge medier da også bedt om, at man blokerer for, at fansene kan tage turen fra Torino til Lyon.

Tirsdag aften er det kommet frem, at dødstallet som følge af coronavirussen i Italien er steget fra syv til ti personer.

Opgøret mellem Lyon og Juventus spilles onsdag klokken 21.00. Du kan som altid følge både den og onsdagens anden ottendedelsfinale mellem Real Madrid og Manchester City lige her på bt.dk.