Paris Saint-Germain keeperen Keylor Navas har sammen med sin kone, Andrea, budt 30 ukrainske flygtninge velkommen i parrets palæ i Paris.

Keylor Navas har ifølge det spanske medie Sport købt 30 senge og har sat dem op i parrets hjemmebiograf.

Ifølge mediet hjælper Andrea med at lave mad til ukrainerne, og parret sørger også for, at deres gæster får noget nyt tøj.

PSG -målmandens flotte gestus er ikke kommet ud af det blå, da konen Andrea offentligt i et Instagram-opslag har opfordret andre til at hjælpe ukrainere, så 'de kan føle kærlighed midt i en stor smerte,' som hun blandt andet skriver i opslaget.

Foto: JUAN MEDINA Vis mere Foto: JUAN MEDINA

På det sociale medie har hun også postet et billede af Eiffeltårnet oplyst i Ukraines blå og gule farver, som et udtryk for støtten til det krigshærgede land

Keylor Navas er i øjeblikket væk fra hjemme i Paris, da han befinder sig i Costa Ricas landsholdslejr, hvor han håber, at han kan hjælpe sit land med at kvalificere sig til VM-slutrunden i Qatar.

Costa Rica er i øjeblikket nummer fem i deres kvalifikationsgruppe og skal møde Canada, El Salvador og USA i de næste og afgørende kampe.

De vigtige VM-kvalifikationskampe i denne måned kan vise sig at blive Navas' sidste i landsholdstrøjen.

»Dette kan være min sidste samling med Costa Rica, og det er derfor, vi skal yde vores bedste og hygge os. Spillere som mig selv og Bryan Ruiz har været med landsholdet i lang tid, og enhver kamp kan blive vores sidste,« sagde Keylor Navas på et pressemøde i den costaricanske landsholdslejr.