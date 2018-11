Danmark afsluttede landsholdsåret med en Nations League-nullert mod Irland.

Det var en kamp, der gav os en del svar. Og her er tre af dem.

Hareide har ‘vinnerskalle’

Kig på landstræneren i en rimelig ubetydelig kamp mod Irland. Hareide slog sig på lårene i ærgrelse over Jørgensens store afbrænder. Han vil vinde alt, og det har medført et forrygende landsholdsår. Danmark har kun tabt én kamp af 14 i år - og det var vikarerne. Hareide har skabt en ‘hader at tabe’-attitude. De kalder det ‘vinnerskalle’ på norsk. På dansk: ‘Ok, så lever vi med en kedelig kamp i ny og næ’.

En god Lasse-løsning

Han løber rundt i noget, der ligner bermuda-shorts, men Lasse Schöne har ikke badet sig til sin nuværende plads på landsholdet. Længe var han bare en træningsspiller, og Åge Hareide har da helt sikkert haft sine bekymringer ved at miste en defensiv ankermand som William Kvist. Men Schöne er stensikker i pasningsspillet og kompenserer for sine manglende tacklinger med stor forudseenhed.

Der er gods nok i reserverne

Hareide har opnået det, han ville fra start: Finde en relativt fast trup, der skulle løfte sig sammen og individuelt. Man har en fornemmelse af, at kvaliteten ikke forringes markant, hvis Jonas Knudsen, Pierre-Emile Højbjerg, Peter Ankersen eller Andreas Christensen skal bruges i en betydende dansk landskamp. Ja, okay, det blev kun til 0-0 mod Irland, men kampens betydning gjorde det til en testkamp.