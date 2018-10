De var tabende EM-finalister i fjor. Til gengæld kommer det danske kvindelandshold til at gå glip af næste års VM-slutrunde.

Det står klart efter de tirsdag aften tabte 1-2 i VM-playoff-semifinalen mod Holland, der går videre til næste måneds finale om én VM-billet med en samlet sejr på 4-1.

De danske fodboldkvinder har ikke deltaget ved en VM-slutrunde siden 2007, hvor Kina var værter.

1. Én spiller kan ikke vinde en fodboldkamp

3. december hædrer France Football for første gang en kvindelig modtager af den gyldne bold, Ballon d’Or. Den danske angriber Pernille Harder er blandt de 15 nominerede. Hun indledte VM-playoff-semifinalen mod Holland fint, da hun tilkæmpede sig et straffespark, men selvom hun efter pausen havde to gigantiske scoringschancer, fik hun ikke prikket bolden over målstregen.

2. Dansk forsvarsspil halter stadig

Landsholdets forsvarsspil haltede i den første VM-playoff-semifinale mod Holland i Breda i fredags, og selvom man i optakten til returkampen i Viborg havde talt om, at man skulle være fuldt fokuserede, kiksede det alligevel. Således slap Simone Boye Sørensen sin markering af Lineth Beerensteyn, der i kampens syvende minut udlignede den danske føring på 1-0.

3. Nadim sparketeknik er veludviklet

Ganske vist har Nadia Nadim leveret bedre præstationer i andre landskampe. Men det er indiskutabelt, at hendes sparketeknik er bestemt bedre end flertallets. Således scorede hun stensikkert på det straffespark, som Dominique Janssen efter knap fire minutters spil begik mod Pernille Harder. Hertil kommer at hun lavede et fremragende oplæg til Pernille Harder, der dog tæt inde foran mål kiksede på det skammeligste.

