Brøndby IF fortsætter stimen af gode resultater.

Ganske vist kom cheftræner Alexander Zornigers tropper bagud 0-1 i søndag aftens udekamp mod Vejle, men det truende nederlag blev takket være scoringer af Kamil Wilczek og Mikael Uhre vendt til en sejr på 2-1.

1. Vild Brøndby-topscorer

Brøndbys polske topscorer Kamil Wilczek havde i første halvleg en intens infight med hjemmeholdets stopper Mads Greve. Det gjorde ham så rasende, at han kort tid efter lavede en alt for voldsom hævnakt. Denne gik ud over Kerim Memija, der gik ud som et lys efter at have modtaget et velplaceret albueslag på kæben. Set fra sidelinien burde polakken have været præsenteret for et rødt kort. Men han slap med et gult, og lavede i begyndelsen af anden halvleg sit 13. mål i indeværende Superliga-sæson.

2. Back brillerede

Mon Johan Larsson fortsat er Brøndby-spiller efter vinterpausen? Næppe! I kampen mod Vejle leverede han bevis for, at han i så fald vil blive savnet. Således løste han sine defensive opgaver til perfektion. Herudover gjorde han sig positivt bemærket med oplægget til Brøndbys anden scoring, hvor Mikael Uhre fra fløjen blev spillet fri.

Allan Sousa, i rødt, bragte Vejle foran 1-0 på frispark. Foto: Claus Fisker Vis mere Allan Sousa, i rødt, bragte Vejle foran 1-0 på frispark. Foto: Claus Fisker

3. Sousa kan både skyde og provokere

Allan Sousa gav Vejle en fremragende start, da han i det 10. minut med venstrebenet direkte på frispark passerede Brøndby-målmand Marvin Schwäbe. Efterfølgende jublede den 21-årige brasilianske offensivspiller så provokerende mod såvel Brøndbys tilhængere som dommer Peter Kjærsgaard, at han lænede sig opad en advarsel. Kampen endte dog dramatisk for Allan Sousa, der blev udvist.