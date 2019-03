Danmark kom tilbage fra de døde og fik et point med hjem fra Schweiz. Det blev 3-3 - og sikke et comeback.

De danske drenge haltede efter længe, men pludselig vendte det.

Danmark føler sig uovervindelige

Baby it ain't over 'til it's over! Hvis Åge Hareide danser frækt i læderbukser i Basel i aften, forstår man ham godt. For som Lenny Kravitz synger, så spiller vi altså til sidste minut. Danmark var helt væk i store perioder, og det lignede en ydmygelse. Men pludselig ændrede dynamikken sig i kampen og så kom comebacket. Det var helt sindssygt at være vidne til på stadion i Schweiz. Og ligesom mod Kosovo giver Danmark bare ikke op. Der er en uovervindelig fornemmelse på Hareides landshold.

Dolberg er røget bag i køen

Kasper Dolberg kan langt fra være tilfreds. Manden, der for ikke så lang tid blev betragtet som et af Europas største angrebstalenter, er nu kun nummer tre i hakkeordenen i det danske angreb. Efter Nicolai Jørgensen, der er langt fra fordums styrke, og Christian Gytkjær. Åge Hareide valgte at satse på Gytkjær, da Jørgensen blev taget ud efter endnu en langt fra imponerende indsats. Det kan undre med tanke på Dolbergs styrker og potentiale, men landstræneren synes umiddelbart ikke så tændt på den unge Ajax-angriber, som han tidligere har været. Det er lidt af en våd klub i ansigtet på Dolberg. Men det viste sig som det rigtige valg.

Den defensive styrke skal findes igen

Danmark lod nærmest ingen mål gå ind i 2018, men det har altså ændret sig. Der er slet ikke samme sikkerhed i det danske forsvar i det nye år. Kosovo fik to kasser, og Schweiz scorede altså tre gange. Det er ikke godt nok, og havde det ikke været for et helt utroligt comeback, havde vi sidde og talt om Danmarks store mangler nu. Dem må vi stadig ikke glemme, mens vi glæder os over de tre mål til sidst. For de var også gode. Men Hareide skal igen have fundet et defensivt fundament.