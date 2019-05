Her er tre ting, vi lærte af OB's sejr over FC Midtjylland søndag aften.

OB's psykologiske genistreg

Straks da kampen blev fløjtet i gang, lød det - udspekuleret - over højtaleren, at FC København havde slået Brøndby med 3-2 i Parken og dermed sikret sig det danske mesterskab ... bare hvis midtjyderne skulle være i tvivl, om, at de absolut intet havde at spille for. Et decideret ondskabfuldt men meget effektivt taktisk træk fra hjemmeholdet. For det virkede til at suge den sidste gejst og motivation ud af gæsterne. Store dele af midtjydernes første halvleg var så uinspireret og blodfattigt, at en julefrokost i Dansk Nonne-fællesskab havde været mere intens og saftig.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Han ender med at blive 'fanget' i Superligaen endnu en sæson

Det var planen, at Paul 'Lange' Onuachu skulle spille et brag af et slutspil, så han i det kommende transfervindue kan få sin drøm opfyldt og blive solgt til én af de store europæiske ligaer. Sådan er det ikke helt gået for den nigerianske frontløber, der har spillet langt under niveau i 2019. Også i Odense denne søndag, hvor han adskillige gange blev fysisk nedkæmpet af Jeppe Tverskov, der er adskillige hoveder lavere end den tårnhøje afrikaner. Ved OB's 1-0-scoring var det også Onuachu, der nærmest naturstridigt tabte en hovedstødsduel til Aleksander Ludwig. Og det var Onuachu, der utilgiveligt tabte bolden, da OB scorer til 3-1. Fortsætter han sådan, ender det med, at han må blive i Superligaen endnu en sæson!

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Bronze-stemning tilbage i Odense

OB var uden sejr i slutspillets første seks runder, og gassen var så småt ved at sive ud af de fynske bronzedrømme, der ellers virkede så realistiske ved slutspillets begyndelse. Men søndagens tre point pumpede en lind strøm af tro og håb ind i de fynske fans, der havde en fest og lod de obligatiske smædesange 'I er en forstad til Viborg!' og 'Lorte-Herning' hagle ned over de midtjyske fans. Det kræver formentlig sejre i de sidste tre kampe, men det kan alligevel ende med fynsk forår.