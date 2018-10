Underholdningen fejlede intet i lørdag eftermiddags Superliga-kamp. Således endte opgøret mellem AC Horsens og FC Nordsjælland 3-3.

Det lignede AC Horsens-sejr, da hjemmeholdet efter det første kvarters spil førte 2-0.

Men FC Nordsjælland lod sig ikke slå ud, og ved pausen var cheftræner Kasper Hjulmands tropper foran 3-2.

Imidlertid lykkedes det ikke for FC Nordsjælland at fastholde føringen, da Jonas Borring i anden halvlegs begyndelse fik udlignet, så begge hold slap fra kampen med et point.

1. Yttergård er en målmaskine

I sin blot 10. Superliga-kamp siden sidste vinters skifte fra Tromsø til FC Nordsjælland foldede Ulrik Yttergård Jenssen sig sensationelt ud som iskold målmager. Således passerede venstrebacken ikke færre end to gange AC Horsens' kroatiske målmand Matej Delac. Før kampen i Horsens havde den 22-årige nordmand, der tidligere har været på kontrakt i den franske storklub Olympique Lyon, kun scoret en enkelt gang i dansk fodbolds bedste række.

2. Østjyders defensiv sejler

Normalt plejer AC Horsens at have udmærket styr på defensiven. Men sådan forholdt det sig ikke i hjemmekampen mod FC Nordsjælland. Ganske vist indledte hjemmeholdet fint og førte efter et kvarters spil 2-0. Men i den resterende del af første halvleg sejlede det fuldstændig for tre-mands-forsvaret, der inden pausen lukkede ikke færre end tre mål ind. Og det kunne være gået endnu værre, hvis ikke Matej Delac i Horsens-målet havde præsteret et par store redninger.

Jonas Borring tilkæmpede sig et straffespark og kom på scoringstavlen, da AC Horsens lørdag eftermiddag mødte FC Nordsjælland. Foto: Mads Dalegaard Vis mere Jonas Borring tilkæmpede sig et straffespark og kom på scoringstavlen, da AC Horsens lørdag eftermiddag mødte FC Nordsjælland. Foto: Mads Dalegaard

3. Horsens-veteran kan endnu

Ganske vist har Jonas Borring ikke fået megen spilletid på AC Horsens' hold i Superligaen i dette efterår. Men mod FC Nordsjælland dannede han fra start angrebsduo med Mikkel Qvist. Fra denne disposition viste han sig fra sin bedste side. For det første tilkæmpede han sig det straffespark, som Sivert HeltneNilsen scorede på i 12. minut, og for det andet lavede han sit første mål i denne sæson ved at udligne til slutresultatet 3-3 i begyndelsen af anden halvleg.

