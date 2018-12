FC København fortsætter parløbet med FC Midtjylland i Superligaen.

I en dramatisk kamp på CASA Arena vandt manager Ståle Solbakkens tropper udekampen mod AC Horsens 6-1.

FC København kom foran 1-0 på Robert Skovs scoring kort tid efter hjemmeholdet havde fået målmand Matej Delac udvist.

Det lignede en stensikker FCK-sejr, da Dame N'Doye gjorde det til 2-0.

Imidlertid lykkedes det for AC Horsens skabe fornyet spænding om kampens resultat, da Hallur Hansson på første halvlegs sidste angreb reducerede til 1-2.

I anden halvleg gik det dog helt galt for AC Horsens, der ikke kunne forhindre FCK i at sikre sig en storsejr.

1. Skov kan skyde

Robert Skov fik i FC Københavns vundne udekamp mod AC Horsens endnu engang ført bevis for, at hans sparketeknik er veludviklet. Således sørgede han i 23. minut for kampens første scoring, da han på frispark sendte bolden i netmaskerne. Efter pausen fortsatte han sit målshow eftersom han blev noteret for yderligere to scoringer.

2. Ingen tillid til Gregus

Jan Gregus modtog i første halvleg en advarsel, og så var det sket med tilliden fra FCK-manager Ståle Solbakken. Således blev den slovakiske midtbanespiller i pausen udskiftet med Nicolaj Thomsen, selvom han i kampens første 45 minutter ellers havde gjort det ganske udmærket.

AC Horsens-stopperen Mikkel Qvist. Foto: Mads Dalegaard Vis mere AC Horsens-stopperen Mikkel Qvist. Foto: Mads Dalegaard

3. Qvist-indkast er i verdensklasse

Ingen Superliga-spiller kan som Horsens-stopperen Mikkel Qvist kaste et indkast så langt som ham. Flere gange i sæsonen har de skabt ravage i modstandernes straffesparksfelt. Det var publikum på CASA Arena Horsens bevidst om i søndagens hjemmekamp mod FC København: Hver gang hjemmeholdet blev tilkendt et indkast på modstanderens banehalvdel, indledte de i ren og skær forventning en taktfast klappekoncert.