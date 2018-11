FC Midtjylland er klar til kvartfinalen i Sydbank Pokalen, som DBU's landspokalturnering nu hedder.

Hjemme på MCH Arena vandt herningenserne 2-0 over et reservespækket FC København-mandskab, der havde ladet småskadede Viktor Fischer blive hjemme.

1. Veteran kan endnu

Ganske vist fyldte Jakob Poulsen 35 år i sommer. Men FCM-veteranens teknik er bedre end flertallets. Da hjemmeholdet allerede efter fem minutters spil bragte sig foran 1-0, var det ham, der på et frispark var leveringsdygtig i oplægget til Erik Sviatchenkos fuldtræffer. Hans personlige succes fortsatte efter pausen, hvor han spillede Gustav Wikheim fri til scoringen til 2-0.

2. FCK-reserver er arbejdsomme

FC Københavns cheftræner Ståle Solbakken havde på grund af det tætte kampprogram, valgt at give reserver som Carlo Holse, Jonas Wind og Pieros Sotiiriou chancen fra start. Deres arbejdsindsats fejlede intet. Men spillemæssigt leverede de ikke på samme høje niveau som Viktor Fischer & co.

3. Brasilianers træfsikkerhed er mangelfuld

Da FC Midtjylland i august hentede Evander Ferreira i den brasilianske storklub Vasco da Gama, blev han af sportschef Svend Graversen præsenteret som et kæmpetalent. Måske har han ret? Til gengæld er det indiskutabelt, at hans træfsikkerhed er mangelfuld. Således havde han efter en halv times spil muligheden for at bringe hjemmeholdet foran 2-0. Men selvom Evander Ferreira, der var kommet på banen i stedet for skadede Tim Sparv, modtog bolden midt for mål i udkanten af FCK's straffesparksfelt, skød han den på det skammeligste forbi den ene opstander.