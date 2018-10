Åge Hareide var tirsdag aften tilbage, hvor hele landsholdseventyret startede.

Det var i Herning, at nordmanden for to et halvt år siden for første gang stod i spidsen for en dansk landskamp, og tirsdag aften mod Østrig stod han der igen.

Denne gang med langt flere kampe på bagen.

Med en startopstilling der gav chancen til spillere som Peter Ankersen, Jannik Vestergaard og Pierre-Emile Højbjerg forlængede Danmark den lange stime uden nederlag med en 2-0 sejr over Østrig.

1. Er Pione Sisto endelig ved at finde noget af melodien?

Noget kunne i hvert fald tyde på det. Den vævre dribler har – med rette – været udskældt, men de sidste to kampe har han vist mere lovende takter. Nej, det var ikke fejlfrit i Herning, men det var bedre end længe. Og så krydrede han også en fin præstation med en fræk hælaflevering til en i øvrigt flot spillende Lukas Lerager, der behandlede den som fortjent ved at hamre kuglen i krogen.

2. Ren dansk beton

Ja, det er forsvarskæden, jeg mener her. For den ros skal Åge Hareide have. Lige nu virker det som om, at uanset hvem han sætter til at forsvare, fungerer det. Det siger også noget om Simon Kjærs evner som leder, at den norske landstræner kan sætte nærmest hvem som helst ved siden af - i dag Jannik Vestergaard, der i øvrigt gjorde det ganske fint - uden de store problemer. Når der ikke altid er garanti for en sprudlende offensiv, er det i det mindste et plus, at bagkæden er støbt af beton.

3. Han har været savnet

Det er to år siden, Åge Hareide sidst ringede til Pierre-Emile Højbjerg. Tirsdag aften var han tilbage, og han har været savnet. Den norske landstræner har sin faste stamme af spillere, der emmer af stabilitet. Al ære og respekt for det, men Pierre-Emile Højbjerg er bare en af dem, der kan noget andet på egen hånd. Han tør, og det viste han glimt af mod Østrig. Og det burde Åge Hareide udnytte mere fra nu af og finde plads til – også selvom ’konkurrenterne’ på midten hedder Christian Eriksen og Thomas Delaney.

Næste opgave for Åge Hareides tropper er fredag den 16. november, hvor Wales venter i Nations League.