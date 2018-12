FC Midtjylland fortsætter parløbet med FC København i toppen af Superligaen.

For øjnene af 7.034 tilskuere på MCH Arena vandt cheftræner Kenneth Andersens tropper 3-0 over OB, der inden kampen ellers ikke havde tabt de foregående ni kampe.

1. Suverænt hjemmehold

For 10. gang i indeværende sæson havde FC Midtjylland hjemmebanefordel. I den første - mod AGF - måtte de nøjes med en enkelt point, men siden har de vundet rub og stub. Mod OB måtte FCM se bort fra karantæneramte Erik Sviachenko og Paul Onuachu samt skadede Tim Sparv. Uden denne trio fik OB i begyndelsen af kampen plads til at organisere en række gode angreb, men FCM-forsvaret red stormen af.

2. Røgbombe drillede Helenius

Nicklas Helenius havde før fredag aftens Superliga-kamp aldrig misbrugt et straffespark i dansk fodbolds bedste række. Men i 14. forsøg gik det galt eftersom FCM-målmand Jesper Hansen reddede hans skud fra 11-meter-pletten. OB-angriberens betingelser var dog heller ikke optimale: Således var kampen forinden afbrudt i flere minutter, fordi FCM's tilskuere med en effektiv røgbombe havde sørget for at MCH Arena var indhyllet i en tæt tågesky.

Herunder kan du høre seneste episode af B.T.s podcast Bettingklubben og husk, at du også kan abonnere på den i iTunes lige HER

OB-målmand Sten Grytebust. Foto: Claus Fisker Vis mere OB-målmand Sten Grytebust. Foto: Claus Fisker

3. Grytebust brillerede

Det må efterhånden være gået op for de fleste, at OB i Sten Grytebust råder over en klassemålmand. I kampens 18. minut diskede nordmanden op med en redning på højt niveau, da hjemmeholdets brasilianske lejesvend Evander Ferreira forsøgte sig fra distancen med et indadskruet skud. Imidlertid kunne han hverken forhindre Alexander Scholz, Jakob Poulsen eller Joel Andersson i ag score.